Beyazıt ile sorunum olamaz!

Çıkışta muhabirlerle sohbet eden Özyağcılar, muhabirlerin “Filminiz çok iyi bir başarı yakaladı? Diğer vizyondaki filmleri izledimiz mi?” sorusuna “ Cem Yılmaz, Şahan ve Gupse’nin filmlerini çok merak ediyorum. Tiyatro oyunum ve provalarım olduğu için izleyemedim. “ dedi.

ÇOK İYİ BİR KİŞİLİĞE SAHİP

Öte yandan şovmen Beyazıt Öztürk ile aralarında bir problem olup olmadığını soran muhabirlere Özyağcılar “Benim Beyazıt ile bir sorunum asla olmaz. O çok iyi bir kişiliğe sahiptir “ şeklinde cevap verdi. Deniz Boy