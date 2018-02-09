Beyaz Show'un bu haftaki konukları kimler? İşte 9 Şubat Beyaz Show fragmanı ve konukları

Beyaz Show’a bu hafta; Hülya Koçyiğit, Cenk Eren, Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ Atacan ve Aşkım Kapışmak konuk oluyor! Beyaz Show 9 Şubat 2018 Cuma akşamı canlı yayınla saat 23.45'te Kanal D'de!
Kanal D’nin sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün yaptığı sevilen talk- show programı "Beyaz Show"a bu hafta; Türk sinemasının efsane ismi Hülya Koçyiğit, muhteşem şarkılarıyla Cenk Eren, "Çocuklar Duymasın"ın başrol oyuncuları Tamer Karadağlı ile Pınar Altuğ Atacan ve Aşkım Kapışmak konuk oluyor.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Programın ilk bölümünde Burak Kut, en sevilen şarkılarından “Yaşandı Bitti”yi söyleyince stüdyoda adeta yer yerinden oynadı.
Yedi eski dostun bir akşam yemeğinde biraraya gelmeleri ve cep telefonlarına gelen mesajları sesli olarak birbirlerine okumalarıyla gelişen olayları konu alan Ferzan Özpetek’in yapımcılığını yaptığı “Cebimdeki Yabancı” filminin konusu gece boyu tartışıldı.
Bir Beyaz Show klasiği “Seyirci Soruları” stüdyoda ve ekran başında yine kahkaha tufanı estirdi. Seyircilere “Cep telefonunuzla yaptığınız en büyük hata nedir?” diye soran Beyaz, gelen cevapları okuyunca herkesi güldürdü.
Beyaz, bir anda canlı yayında konuklarının cep telefonlarına gelen son mesajları okumak isteyince stüdyoda biraz gerginlik yaşandı. Neyse ki kritik bir mesaj olmaması hepsini rahatlattı.
Leyla Lydia Tuğutlu bütün gece güzelliği ve zarifliğiyle adeta herkesin gözünü kamaştırdı.
Burak Kut programın kapanış bölümünde söylediği Barış Manço ve Cem Karaca şarkılarıyla herkesi mest etti.
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