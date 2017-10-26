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Beyaz Show yeni sezonu saat kaçta? İşte Beyaz Show konukları

Televizyon ve sanat dünyasının sevilen isimlerini ağırlayacak olan Beyaz Show’un yeni sezon ilk bölüm konukları belli oldu. Yeniden canlı olarak yayınlanacağının müjdesini geçtiğimiz günlerde veren Beyaz Show, cuma akşamı başlayacak. Peki Beyaz Show konukları kimler olacak?

Hürriyet Haber
26.10.2017 - 12:37 | Son Güncelleme :

Geçtiğimiz günlerden yayınlanan tanıtımıyla tarih müjdesi veren Beyaz Show’un konukları belli oldu. Cuma gecelerinin eğlencesi Beyaz Show, muhteşem konukları ve yepyeni içeriğiyle yeni sezonda canlı olarak yayınlanacak. Uzun bir aradan sonra Beyaz Show yepyeni dekoruyla, birbirinden eğlenceli canlı yayın sürprizleriyle, birbirinden özel merak edilen konuklarıyla ve baştan yarattığı dumanı üstünde tüten son model tiplemeleriyle "Canlı" olarak 27 Ekim Cuma akşamı saat 23.30'da yayınlanacak. Peki ilk bölüm konukları kimler?

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sevilen şarkıcı Simge Sağın, "İlk Öpücük" filminin başrol oyuncuları Murat Yıldırım ve Özge Gürel, Beyaz Show’un yeni sezon ilk programına konuk oluyor.

NE ZAMAN SEZON FİNALİ YAPTI?

Sempatik sunucu Beyazıt Öztürk’ün sunduğu Beyaz Show, 9 Haziran’da sezon finali yapmıştı. Sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün yaptığı, sevilen talk- show programı "Beyaz Show"un sezon finalinde; Türk Pop Müziği’nin sevilen sesi Bengü, ekranın komik “3 Adam”ı Eser Yenenler, İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç ve müthiş performansıyla Funda Gürses konuk oldu. Bengü, program boyunca yeni albümünden söylediği birbirinden güzel şarkılarla hem stüdyodakileri hem de ekran başındakileri etkilemeyi başardı. İbrahim Büyükak, sempatikliğiyle ve komikliğiyle yine herkesin ilgi odağı oldu. Seyircilerden her anlattığıyla büyük alkış alan Büyükak, yine herkesi güldürmeyi başardı. Güzel sesli üyesi Oğuzhan Koç, söylediği şarkıyla da seyirciyi yine kendine hayran bıraktı. Beyaz’ın konuklarıyla birlikte yaptığı “Emojilerle Şarkı Anlatma” oyunu, herkesin eğlenceli dakikalar geçirmesini sağladı.

Etiketler: Beyaz Show yeni sezon , Beyaz Show konukları
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