Beyaz Show bu hafta neden yok? İşte son bölümde yaşananlar

Her hafta cuma akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanan efsanevi talk show programı Beyaz Show bu hafta izleyicileriyle buluşamayacak. Beyaz Show'un bu hafta neden yayınlanmadığı ise araştırılmaya devam ediliyor. İşte detaylar.

BEYAZ SHOW BU AKŞAM NEDEN YOK?

Yayın akışı değişikliği ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmamasına rağmen yılbaşı haftası nedeniyle programın 1 haftalık ekrana ara verdiği tahmin ediliyor. Geçtiğimiz yıl da aynı hafta içerisinde birçok dizi ve TV programı yayın hayatına 1 haftalık ara vermiş ve yılbaşı sonrasında kaldığı yerden devam etmişti.

22 ARALIK BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Kanal D’nin sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün yaptığı sevilen talk- show programı "Beyaz Show"a bu hafta; dünyaca ünlü aktör Jean Claude Van Damme, ünlü oyuncular Tolgahan Sayışman ve Hande Erçel, ünlü şarkıcı Gökçe, Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol takımı oyuncuları Gigi Datome ve Melih Mahmutoğlu konuk oluyor.