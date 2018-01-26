Beyaz Show bu akşam neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kanal D’nin sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün yaptığı sevilen talk-show programı "Beyaz Show"a geçen hafta; Türk rock müziğinin aykırı sesi Pamela Spence, “Ölümlü Dünya” filminin başrol oyuncuları Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak ve yeni single çalışmasıyla fenomen mandalinacı Veysel Mutlu konuk oldu.

Beyaz Show''un bu hafta neden olmadığıyla ilgili kanal tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Sevilen programın yeni bölümü muhtemelen haftaya cuma akşamı ekranlarda olacak.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Programın açılış bölümüne, daha önce pazarda mandalinacılık yaparken çektiği videoların sosyal medyada fenomen olmasıyla tanınan Veysel Mutlu damga vurdu. “Vay Delikanlı Gönlüm” isimli single çalışmasıyla programa konuk olan Veysel Mutlu stüdyodaki herkesi coşturdu.

Pamela Spence dijital ortamda yayınladığı ve arabesk şarkılardan oluşan yeni albümü ile Beyaz Show’daydı. Söylediği klasik arabesk şarkılarla herkesin kalbini kazandı.

Ali Atay’ın hem yazıp hem yönettiği “Ölümlü Dünya” filminin başrol oyuncuları Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak program boyunca hem enerjileri hem de sempatiklikleriyle herkesin takdirini kazandı.

Sarp Apak yine kendinden bekleneni yaptı ve bir Beyaz Show klasiği olarak “Efulim” şarkısıyla stüdyoda romantik rüzgarlar estirdi.

Kız arkadaşına Beyaz Show sahnesinde evlenme teklif etmek için gelen Uğur Yıldırım “Hayır” yanıtı alınca hem kendisi hem de izleyiciler kısa süreli şoka girse de gerçek sonradan anlaşıldı. Programdan önce gizlice Uğur’un kız arkadaşıyla konuşup şaka yollu “Hayır” yanıtı vermesini isteyen Beyaz, böylece amacına ulaşmış oldu ve herkesi şaşırttı. Uğur ikinci kez teklifini yenileyip “Evet” yanıtı alınca da her şey tatlıya bağlanmış oldu.