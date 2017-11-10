Beyaz Show bu akşam neden yok? Kanal D yayın akışı

Kanal D ekranlarının 21 yıldır vazgeçilmez Talk Show programı Beyaz Show konukları ile sorgulanmaya başlandı. Normalde her haftanın başlarında yayınlanan konuklara erişemeyen izleyiciler, Kanal D yayın akışını kontrol etti ve internet üzerinden Beyaz Show neden yok sorularını yöneltmeye başladı. Peki, Beyaz Show bugün neden yayın akışında yok? İşte, Kanal D yayın akışı ve detaylı bilgiler

BEYAZ SHOW NEDEN YOK?

Beyaz Show, 10 Kasım Cuma günü Kanal D ekranlarında yer almayacak. Kanal D yönetiminden konuyla ilgili bir açıklama gelmezken, programın gelecek hafta itibariyle normal akışına devam edeceği öğrenildi.

KANAL D YAYIN AKIŞI

Siyah Beyaz Aşk

Saat: 02:25 - 04:00 (95 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Doktor Aslı, kiralık katil Ferhat'ın hedefi oluyor; kötülükle mücadele onun için yaşam savaşına dönüşüyor!

Çocuklar Duymasın

Saat: 04:00 - 07:00 (180 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Taş fırın erkeği Haluk ve romantizm beklentisinden hiç vazgeçmeyen Meltem, tüm maceralarıyla yeniden ekranda!

Kanal D İle Günaydın Türkiye

Saat: 07:00 - 10:00 (180 dakika) c

Tür: Haber & Aktüalite

Özet: Türkiye’deki gelişmeler, yurdun dört bir yanından insan öyküleri, modadan, sağlığa bir çok alanda haberler ekrana geliyor.

Meryem

Saat: 10:00 - 13:00 (180 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Aşık olduğu kadını kaybettikten sonra intikam hırsıyla yanan Savaş, suçlu gördüğü Meryem'e hayatı zindan edecektir.

Nursel'le Evin Tadı

Saat: 13:00 - 14:30 (90 dakika)

Tür: Yaşam & Hobi

Özet: Yemek, sağlık, moda, dekorasyon ve pratik çözümler hepsi Nursel’le Evin Tadı'nda!

Magazin D

Saat: 14:30 - 16:15 (105 dakika) c

Tür: Eğlence

Özet: Magazin D özel röportajlar ve gündem yaratan haberlerle ekrana geliyor.

Arka Sokaklar

Saat: 16:15 - 18:45 (150 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Şehrin kalbi arka sokaklarda atıyor!

18:45Ahmet Hakan'la Kanal D Haber

Ahmet Hakan'la Kanal D Haber

Saat: 18:45 - 20:00 (75 dakika) c

Tür: Haber & Aktüalite

Özet: Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmeler, son dakika haberleri...

Arka Sokaklar

Saat: 20:00 - 01:45 (345 dakika)

Tür: Dizi

Özet: İstanbul sokaklarında suçluların peşinde koşan bir ekibin sıra dışı maceraları...

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Programın açılış bölümüne 2017 Best Model Türkiye Birincileri Aslıhan Karalar ve Efe Sorarlı konuk oldu. Efe’nin yaşını soran Beyaz, “17” cevabını alınca şaşkınlığını gizleyemedi.

İrem Derici’nin sahneye çıkmasıyla adeta yer yerinden oynadı. Yeni imajı ve muhteşem sesiyle İrem Derici, her zamanki gibi yine herkesi büyüledi.

İbrahim Büyükak’ın senaryosunu yazdığı ve Oğuzhan Koç ile başrollerini paylaştığı yeni filmi “Yol Arkadaşım”ın fragmanı bile stüdyodakileri güldürmeye yetti.

Programın ilerleyen dakikalarında Beyaz, Jessica May’le “Bağdat” şarkısında düet yaptı. Jessica’nın şarkıyı hatasız Türkçe ile söylemesi herkesi şaşırttı.

20 yıldır hamallık yapan ve her ay bir günlük kazancını yaptığı çekiliş sonucu sivil toplum kuruluşlarına bağışlayan "Klas Hamal" Mehmet Ateş, anlattığı hikayesiyle herkesi hem duygulandırdı hem de ders verdi.

İrem Derici 3 Kasım günü yayınlanan “Bazı Aşklar Yarım Kalmalı” şarkısını söylerken Beyaz’ın büyük bir sürprizi vardı. İrem Derici şarkıyı söylerken bir anda Beyaz’ın şarkıya girmesi Derici’yi adeta şok etti. Şakanın sonrasında baştan söylenen şarkı ise dinleyenlerden tam not aldı.

Geçirdiği kazadan sonra Rusça konuşmaya başlayan Hatice Tatlıer, aksanlı Türkçe konuşmaya başladığı an herkes oldukça şaşırdı.

Beyaz’ın programa katılanlardan “Rüşvet” aldığını gösteren, İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç’la oynadıkları skeç izleyen herkese kahkaha attırdı.

Jessica’nın Brezilya’dan arkadaşı Fenerbahçeli eski futbolcu Alex de Souza’nın Beyaz’a gönderdiği mesaj gecenin en büyük sürprizlerinden biri oldu.