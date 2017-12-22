Beyaz Show 22 Aralık konuklar kimler? İşte bu haftanın isimleri

Senelerdir Beyazıt Öztürk’ün eğlenceli sunumuyla Cuma gecelerinin vazgeçilmezi olan "Beyaz Show"a bu hafta Siyah İnci dizisinin başrol oyuncuları Hande Erçel ve Tolgahan Sayışman konuk olacak. Aşkları türlü sınavlardan geçen iki genci canlandıran ikili Beyazıt Öztürk’ün skeçlerinden nasibini alacak. Ayrıca Dünyaca ünlü aktör Jean Claude Van Damme, ünlü şarkıcı Gökçe, Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol takımı oyuncuları Gigi Datome ve Melih Mahmutoğlu da Beyaz Show’a renk katacak olan diğer isimler.

Beyaz Show, birbirinden eğlenceli anları, şahane konukları, müthiş sürprizleri, komik videoları ve şen kahkahalarıyla her Cuma 23:45’te Kanal D'de olmaya devam edecek...