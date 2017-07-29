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    Beyaz Saray'ın yeni genel sekreteri belli oldu

    AA
    29 Temmuz 2017 - 00:13Son Güncelleme : 29 Temmuz 2017 - 01:37

    ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada yeni Beyaz Saray Sekreteri'nin John Kelly olduğunu açıkladı

    ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Reince Priebus'un yerine İç Güvenlik Bakanı John F. Kelly’i atadığını bildirdi.

    Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "General/Bakan John F. Kelly’i Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü olarak atadığımı bildirmekten memnuniyet duyarım." ifadesini kullandı.

    "İNANILMAZ BİR İŞ YAPTI"

    Kelly’i "büyük bir Amerikalı ve büyük bir lider" olarak tanımlayan Trump, şunları kaydetti:

    "John, İç Güvenlik Bakanlığında da inanılmaz bir iş yaptı. O benim yönetimimin gerçek bir yıldız oldu. Reince Priebus'a hizmetleri ve ülkesine bağlılığından dolayı teşekkür ediyorum. Birlikte çok şey başardık ve onunla gurur duyuyorum."

    Amerikan medyasına konuşan Beyaz Saray kaynakları ise Priebus'un Perşembe günü istifa ettiğini öne sürdü.

    Etiketler: ABD , Donald Trump , John Kelly
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