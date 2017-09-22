Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet >Dünya>Beyaz Saray'dan yeni "seyahat yasağı" iddiasına cevap

    Beyaz Saray'dan yeni "seyahat yasağı" iddiasına cevap

    WASHINGTON (AA)
    22.09.2017 - 23:14 | Son Güncelleme: 22.09.2017 - 23:14

    ABD yönetimi, ülke bazlı yeni bir seyahat yasağı planı üzerinde çalıştığı iddialarına, "Trump yönetimi, sadece doğru bir şekilde güvenlik kontrollerinden geçmiş ve kamu güvenliği veya ulusal güvenliğe tehdit teşkil etmeyecek kişileri kabul edecektir" değerlendirmesiyle cevap verdi.

    Beyaz Saray, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamayla, yeni bir seyahat yasağı üzerinde çalışıldığı iddialarını yanıtladı. 

    Açıklamada, yeni vize yasağına yönelik çalışma iddiasına ilişkin, "Trump yönetimi, sadece doğru bir şekilde güvenlik kontrollerinden geçmiş ve kamu güvenliği veya ulusal güvenliğe tehdit teşkil etmeyecek kişileri kabul edecektir." ifadesi kullanıldı. 

    - PAZAR GÜNÜ SÜRESİ DOLUYOR 

    Amerikan medyasında yer alan iddiaları kabul veya reddetmeyen Beyaz Saray'ın, pazar günü dolacak eski seyahat yasağı kararının yerine geçecek bir düzenleme yapması gerekiyor. 

    Amerikan medyasında yer alan haberlerde, yeni düzenlemenin ülke bazlı olacağı, daha fazla sayıda ülkenin yasaktan etkilenebileceği ve bazı ülkelerden vize başvurularına ilave tedbirler getirilebileceği iddia ediliyor. 

    - MART AYINDAKİ YASAK YARGIYA TAKILMIŞTI 

    ABD Başkanı Donald Trump'ın mart ayında getirdiği seyahat yasağı kararı bazı federal yargıçlar tarafından ülke genelinde askıya alınmış, ABD Adalet Bakanlığı da kararı Yüksek Mahkemeye taşımıştı. 

    Haziran ayındaki ara kararıyla Trump'ın seyahat yasağına kısmi izin veren Yüksek Mahkeme, eylül ayı sonuna kadar uygulamada kalacak 3 ay sınırlı bir düzenlemenin önünü açmıştı. 

    Trump yönetiminin, pazar günü süresi dolacak seyahat yasağı düzenlemesinin yerine nasıl bir çalışma yaptığı merak edilirken, Yüksek Mahkemenin 10 Ekim'de söz konusu seyahat yasağı kararnamesini ele alacağı açıklanmıştı. 

    Trump'ın mart ayında yürütmesi durdurulan seyahat yasağı kapsamında İran, Suriye, Libya, Somali, Yemen ve Sudan vatandaşlarına 90 gün boyunca yeni vize verilmemesi öngörülüyordu. 

    Etiketler: Beyaz Saray , ABD , Seyahat yasağı
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri