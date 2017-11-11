Beyaz Saray'dan Lübnan'daki siyasi duruma ilişkin açıklama

Beyaz Saray'dan Lübnan'daki siyasi duruma ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ABD, bütün devlet ve tarafları, Lübnan'ın egemenliği, bağımsızlığı ve anayasal sürecine saygı duymaya çağırıyor. Bu hassas zamanda, ABD ayrıca, Lübnan'ın içindeki milis veya Lübnan'ın istikrarını tehdit edecek, Lübnan hükümet kurumlarına zarar vermeye çalışacak ve Lübnan'ı bölgede diğerlerini tehdit etmek için temel olarak kullanacak herhangi dış güçlerin çabalarını reddediyor."

Lübnan Başbakanlığı görevini bıraktığını duyuran Saad Hariri'nin, Lübnan kurumlarının güçlendirilmesi, terörle mücadele ve mültecilerin korunmasında ABD'nin güvenilir bir partneri olduğu vurgulanan açıklamada, "ABD, Lübnan Silahlı Kuvvetleri ve diğer Lübnan devlet güvenlik güçlerinin, Lübnan'daki tek yasal güvenlik otoriteleri olduğunu kesin olarak yineliyor." değerlendirmesi yapıldı.