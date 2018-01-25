Beyaz Saray'dan dolar açıklaması

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders, Beyaz Saray'ın günlük basın brifinginde doların değerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bir basın mensubunun, "Beyaz Saray'ın doların güçlü mü yoksa zayıf mı olmasını tercih ediyor?" sorusu üzerine, Trump'ın serbest kur rejimine inandığını belirten Sanders, "Şu an dolar, ABD ekonomisinin iyi gitmesinden ötürü gayet istikrarlı" dedi.

"ZAYIF DOLAR İYİ HABER"

Doların değerinin Beyaz Saray basın brifinginde gündeme gelmesinde, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in İsviçre'nin Davos kasabasında devam eden Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı yorumlar etkili oldu.

Mnuchin, dolarda son dönemde yaşanan gerilemeyi değerlendirirken, "Açıkçası, daha zayıf dolar ticaret ve fırsatlar açısından iyi haber" ifadesini kullanmıştı.

Mnuchin, uzun dönemde ise güçlü doların Amerikan ekonomisinin gücünü yansıttığını belirterek, ABD dolarının dünya genelinde temel rezerv para birimi olmaya devam edeceğine inandığını dile getirmişti.

ENDEKS 3 YILIN DİP SEVİYESİNDE

ABD dolarının euro, Japon yeni, İngiliz sterlini, Kanada doları, İsveç kronu ve İsviçre frangı olmak üzere 6 majör para birimine karşı değerini ölçen dolar endeksi, bu yorumlar üzerine 88,76 seviyesine kadar indi.

Böylece, endeks Aralık 2014'ten bu yana en düşük seviyesine gerilerken, euro/dolar paritesi ise 1,24'ü aştı.

Uzmanlar, Amerikan dolarında görülen değer kaybının, ABD'nin ihracat hacmini artırmayı ve dış ticaret açığını düşürmeyi hedefleyen Trump için olumlu olacağını belirtiyor.