Beyaz Saray'daki şok görev değişiminin arkasında o isim mi var?

ABD Başkanı Donald Trump, 10 gün önce Beyaz Saray İletişim Direktörü pozisyonuna getirdiği Scaramucci’yi görevden almasıyla birlikte ülkedeki tartışmalar dur durak bilmiyor.

New Yorklu bir finans uzmanı olan Scaramucci, atamasının açıklanmasından yalnızca 10 gün sonra önceki gün görevden alındı. Geçtiğimiz hafta, Scaramucci, Beyaz Saray Baş Stratejisti Steve Bannon’a cinsel içerikli ağır küfürler savurmuş, “Ben Steve Bannon değilim, …. …. yalamıyorum. Ülkeme hizmet için buradayım” demiş. Haberin yayınlanmasının ardından özür dilemiş fakat bu sözleri sarf ettiğini de inkar etmemişti.

Ayrıca eski Genel Sekreteri “paranoyak şizofren” olarak nitelendirmiş ve Beyaz Saray Baş Stratejisti Steve Bannon’a da cinsel içerikli hakaretler etmişti. Dahası bu sözlerinden geri adım da atmadı.

IVANKA VE MELANIA TRUMP'IN ARASI AÇIKTI

Kendisinin başkalarını sırtından değil, önden bıçaklayan biri olduğunu söyleyen Scaramucci, yeni Genel Sekreter Kelly’nin talebi üzerine Başkan Trump tarafından Pazartesi günü görevden alındı.

15 Ağustos’ta iletişim direktörlüğü görevine resmen başlaması öngörülen Scaramucci’nin açıklamaları, Ivanka ve Melania Trump’ın da arasını açtı.

Amerikan basınına göre “Dışı Barbie, içi Demir Leydi” olan Ivanka Trump, Scaramucci’nin kovulması gerektiğini Trump’a söyledi. Melania Trump’ında Scaramucci’nin söylemlerini ve küfürlü ifadelerinden dolayı rahatsız olduğu öne sürülürken MSNBC’den Stephanie Ruhle de Scaramucci’nin kovulmasından Ivanka Trump’ı sorumlu tuttuğunu ima etti.

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