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    Beyaz Saray'daki kırmızı düğme 'çay ve kola için'

    Hürriyet Haber
    19.10.2017 - 16:24 | Son Güncelleme:

    İngiliz milyarder ve Virgin Group adlı holdingin sahibi Richard Branson, otobiyagrafisini yazdığı yeni kitabında eski ABD Başkanı Barack Obama'nın Oval Ofis'teki kırmızı düğmeyi çay istemek için kullandığını ileri sürdü. ABD medyası daha önce Başkan Donald Trump'ın da kırmızı düğmeyi kola istemek için kullandığını yazmıştı.

    İngiliz milyarder Richard Branson 'Finding My Virginity' (Bekaretimi Bulmam) isimli yeni otobiyofrafik kitabında yakın ve özel bir ilişkiye sahip olduğu eski ABD Başkanı Barack Obama ile ilgili ilginç bir açıklamada bulundu.

    Sputnik'in aktardğına göre, Branson'ın kitabında "Oval Ofis'ten çıkmakta olduğumuz sırada masasındaki kırmızı düğmeleri fark ettim. Obama düğmelere baktığımı gördü ve düğmelerin eskiden acil durumlar için orada olduğunu, ancak artık misafirleri için çay istemek amacıyla kullandığını söyledi" ifadeleri yer aldı.

    Obama ve eşi Michelle Obama Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra ocak ayında Branson'la İngiltere'deki Virgin adalarında 10 gün geçirmişti.
    Nisan ayında da Trump'ın odadaki kırmızı düğmelerden birini kola istemek için kullandığı ileri sürülmüştü.

     

    Etiketler: ABD Başkanı Donald Trump
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