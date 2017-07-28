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    Beyaz Saray’da sinkaflı içsavaş

    Hürriyet Haber
    28 Temmuz 2017 - 23:42Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 23:42

    ABD Başkanı Donald Trump göreve geldiğinden beri Beyaz Saray’da yaşanan kamplaşma ve gerginlikler birkez daha gün yüzüne çıktı. Daha önce çeşitli kademelerde istifa ve görevden alınmaların olduğu Beyaz Saray’da Trump’ın yeni iletişim direktörü Anthony Scaramucci, Özel Kalem Müdürü Reince Priebus ve Beyaz Saray Baş Stratejisti Steve Bannon hakkında hakaret ve küfür dolu ifadeler kullandı.

    Twitter’dan Donald Trump, First Lady Melania Trump, Fox News sunucusu Sean Hannity, Fox News yöneticisi Bill Shine ve Scaramucci’nin çarşamba günü akşam yemeğinde bir araya geldiğini yazan New Yorker muhabiri Ryan Lizza’yı telefon arayan Scaramucci, bu bilgiyi kimin sızdırdığını sordu.

    ‘PARANOYAK ŞİZOFREN’

    Muhabir kaynağını söylemeyince Scaramucci, Priebus’un yemeğe davet edilmediği için rahatsız olduğunu söyledi ve “Reince kahrolası paranoyak bir şizofren” dedi. Muhabir Lizza, Scaramucci’nin Beyaz Saray Baş Stratejisti Bannon’ın medyaya ilgisi için de ağır küfür ettiğini söyledi. 

    Etiketler: ABD , Trump , gazetehaberleri
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