Beyaz Saray’da sinkaflı içsavaş

Twitter’dan Donald Trump, First Lady Melania Trump, Fox News sunucusu Sean Hannity, Fox News yöneticisi Bill Shine ve Scaramucci’nin çarşamba günü akşam yemeğinde bir araya geldiğini yazan New Yorker muhabiri Ryan Lizza’yı telefon arayan Scaramucci, bu bilgiyi kimin sızdırdığını sordu.

‘PARANOYAK ŞİZOFREN’

Muhabir kaynağını söylemeyince Scaramucci, Priebus’un yemeğe davet edilmediği için rahatsız olduğunu söyledi ve “Reince kahrolası paranoyak bir şizofren” dedi. Muhabir Lizza, Scaramucci’nin Beyaz Saray Baş Stratejisti Bannon’ın medyaya ilgisi için de ağır küfür ettiğini söyledi.