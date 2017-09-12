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    Hürriyet >Dünya>Beyaz Saray’da kritik koltuğa o oturacak

    Beyaz Saray’da kritik koltuğa o oturacak

    Hürriyet Haber
    12.09.2017 - 23:41 | Son Güncelleme: 12.09.2017 - 23:41

    Beyaz Saray İletişim Direktörlüğü görevine Başkan Donald Trump’ın yardımcısı Hope Hicks getirildi.

    28 yaşındaki Hicks, Trump yönetimi süresince bu koltuğa oturan dördüncü isim oldu. Eski model olan genç siyasetçi, Anthony Scaramucci’nin göreve gedikten sadece 10 gün sonra kovulmasının ardından geçici olarak bu pozisyonda bulunuyordu. Hicks geçmişte Trump’ın kızı Ivanka’nın danışmanlığını yapmış ve başkanlık seçimleri sırasında ABD liderinin sözcülüğünü üstlenmişti. İletişim Direktörü olarak Hicks, Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders’tan daha az görünür olsa da Washington yönetiminin mesajlarını şekillendirme noktasında kritik bir görev yürütecek.

    Etiketler: Hope Hicks , ABD , gazetehaberleri
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