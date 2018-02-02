‘Beyaz Saray’da alarm zilleri çalmalı’

“YPG’nin, Türkiye’nin meşru adımlarına karşı sivilleri canlı kalkan olarak kullanması, Beyaz Saray’da alarm zilleri çaldırmalı. Suriye’deki PKK tehdidini göremeyenler tarihi bir hata yapıyor. Bazı Batılı müttefiklerimiz, bu operasyonu DEAŞ ile mücadeleden sapma olarak görüyor. Oysa bu doğru değil. Tüm terör örgütlerini Suriye’den atmak, ülkede barış ve istikrarı temin ederek, Suriye’nin toprak bütünlüğünü güvence altına alacak bir adım olarak değerlendirilmelidir.

ABD SORU İŞARETLERİ YARATIYOR

ABD yetkilileri çeşitli vesilelerle DEAŞ tehdidi ortadan kalktıktan sonra PYD/YPG’yi desteklemeyeceklerini söylemişti. Ancak sahadaki durum böyle değil. ABD’nin PYD/YPG’ye yönelik askeri desteği, Washington’ın Suriye politikasının nihai hedefi konusunda soru işaretleri yaratıyor. Uluslararası Koalisyon’un bir üyesi olan Türkiye, DEAŞ ile mücadele etti. Müttefikleriyle işbirliği içerisinde DEAŞ’lı teröristlerin durdurulması, tutuklanması ve etkisiz hale getirilmesi için çalıştı. Bugün müttefiklerimizin PKK ve uzantılarını aynı şekilde değerlendirmesini bekliyoruz.”