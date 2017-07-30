Beyaz Saray toz duman

ABD Başkanı Donald Trump, Özel Kalem Müdürü Priebus’u göndermeye hazırlandığının işaretini hafta içinde Anthony Scaramucci’yi yeni iletişim direktörü olarak ilan ederek vermişti. Geçen hafta istifa eden eski Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer ve Priebus, Trump’ın New Yorklu borsacı Scaramucci’yi yakın çalışma ekibine katmasına karşı direniyordu. Ancak sonuçta giden Spicer ve Priebus oldu. Washington kulislerinde sırada Trump’la anlaşamadığı bilinen Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster’ın olabileceği konuşuluyor. Kritik karar süreçlerinin dışında bırakılan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın da rahatsızlık duyduğu ve koltuğu bırakmayı değerlendirdiği konuşuluyor.

KÜFÜRBAZ İLETİŞİMCİ

Yeni İletişim Direktörü Anthony Scaramucci, ayağının tozuyla önce New Yorker dergisine ardından da CNN televizyonuna Beyaz Saray’dan basına yapılan sızıntılar konusunda Reince Priebus’u zan altında bırakan açıklamalarda bulunmuştu. Washington hafta başından bu yana Scaramucci’nin Priebus için kullandığı ‘kahrolası paranoyak bir şizofren’ sözlerini ve Beyaz Saray stratejisti Steve Bannon’a yönelik küfürlü ifadelerini tartışıyor.

VE İSTİFA GELDİ

Bu süreçte sessizliğini koruyan Priebus, perşembe günü istifa mektubunu Başkan Trump’a sundu. Reince Priebus, Başkan Trump’ın isteği üzerine görevinden ayrıldığını açıkladı. Scaramucci’nin Washington’ın siyasi kültürünü alt üst eden bir üslupla Priebus’u hedef alabilmesinin arkasında bizzat Başkan’ın olduğu yorumları yapılıyor. Trump’ın uzun süredir özel kalem müdürünün Beyaz Saray’a hakim olamadığı kanaatinde olduğu belirtiliyor. Priebus’un otorite kuramamış olmasının asıl sebebi ise stratejist Steve Bannon ile damat Jared Kushner’in Trump üzerindeki etkisiydi.

OBAMACARE ÖFKESİ

Trump’ın Priebus’a yönelik hayal kırıklığının bir diğer nedeni de Eski Başkan Obama’nın imzasını taşıyan sağlık sistemi Obamacare’in iptali konusunda Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan’ın peşine takılması. Trump’ın Priebus’un yerine Kelly’i atadığını ilan eden tweet’i tam da Obamacare’in kısmen iptalini öngören yasa tasarısının Senato’daki oylamada üçüncü kez reddedildiği günün ilerleyen saatlerinde geldi.

GENERAL KAOSU BİTİREBİLİR Mİ

Başkan Trump’ın dört yıldızlı emekli bir generali Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğü’ne getirmesi hem Trump’ın Cumhuriyetçi Partisi, hem de rakip Demokrat Parti’de olumlu yorumlara yol açtı. Oğlunu savaşta kaybeden en üst rütbeli asker olması dolayısıyla ‘Altın Yıldız’lı diye tabir edilen Kelly, üç dönem Irak’ta görev almış bir komutan. Trump yönetiminin ilk altı ayında ise vize krizinin yaşandığı dönemde İç Güvenlik Bakanı olarak görev aldı. Demokrat Senatör Richard Blumenthal, CNN’e yaptığı açıklamada “Ne tür bir disiplin getireceği önemli. Umarım bir dönüm noktası olur” dedi.

DEĞİŞİM NASIL YORUMLANIYOR





Washington’ın siyasi kodlarını iyi bilen yorumculara göre Reince Priebus’u gönderip yerine emekli general John Kelly’i getirmesi Başkan Trump’ın Cumhuriyetçi Parti ile ilişkileri açısından bir dönüm noktası. Zira Trump’ın ekibine katılmadan önce Cumhuriyetçi Ulusal Komite Başkanlığını yürüten Priebus, Başkan’ın partiyle en önemli bağlantılarından biriydi. Kulislerde, siyasi parti deneyimi olmayan General Kelly ve Anthony Scaramucci gibi isimleri kritik noktalara getirerek Trump’ın Beyaz Saray’ı Cumhuriyetçilerin etkisinden tamamen arındırmaya çalıştığı görüşü hakim.