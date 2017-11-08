Beyaz Saray: "Füze saldırısı bölge güvenliğine tehdit"

Suudi hava savunma güçleri, başkent Riyad'a doğru Yemen'den fırlatılan bir füzeyi havada imha ettiklerini Cumartesi günü açıklamıştı. Füze, başkentin kuzeyinde Kral Halid havalimanı yakınlarında düşürülmüştü.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, İran'ın Yemen'deki milislere roket sağlamasının "doğrudan askeri saldırı" eylemi olduğunu belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump bugün Çin ziyaretine başlarken, Beyaz Saray'dan yapılan bir açıklamada "İran'ın İslam Devrim Muhafızları Gücü'nün yardımıyla Suudi Arabistan'a karşı düzenlenen Husi füze saldırıları bölgesel güvenliği tehdit ediyor ve Birleşmiş Milletler'in çatışmayı müzakerelerle sona erdirme çabalarına zarar veriyor" denildi.

Açıklamada "Bu füze sistemleri çatışmadan önce Yemen'de mevcut değildi; BM'ye İran'ın bölgesel hedeflerini gerçekleştirmek için Yemen'deki savaşı sürdürdüğünün kanıtları üzerinde ayrıntılı bir inceleme yapması çağrısında bulunuyoruz" denildi.

Beyaz Saray, ABD'nin bu tür saldırılara karşılık vermek ve bölgede İran'ın istikrar bozucu faaliyetlerini ortaya çıkarmak için "aynı görüşte olan" diğer ortaklarıyla çalışmaya devam edeceğini belirtti.

İran ise, füze saldırısının arkasında olduğunu reddetti.İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Yemen'den gelen füze saldırılarının, Suudi saldırısı olarak nitelediği duruma tepki olduğunu belirtti.