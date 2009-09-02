KoÅŸar adÄ±m eve gittim.Â Â Â Â Â

AyaklarÄ±mÄ± uzatÄ±p hiÃ§ efor sarfetmeden futbol keyfi yapacaÄŸÄ±m.

MaÃ§ bir baÅŸladÄ±.

Aaaa; geÃ§en yÄ±l ikinci yarÄ± tanÄ±k olduÄŸumuz LD (Low Definition) futbol.

Decoder'e vuruyorum nafile.

ArÄ±za kutuda deÄŸil sahada...Â Â

Ä°skender BAYDAR YAZIYOR

YÃ¼ksek Ã§Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼kte izlediÄŸim tek gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ Servet'in tÃ¼kÃ¼rmesi.

Ki insanÄ±n o an Ã¼yeliÄŸini iptal ettiresi geliyor, benden sÃ¶ylemesi...

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Sezon baÅŸÄ±ndan beri, bir maÃ§ o kadroyla, bir maÃ§ bu kadroyla, arasÄ±ra da ÅŸu kadroyla mÃ¼cadele eden rotasyon Ã¼stadÄ± Rijkaard, bu kez kadroyu yenilemek iÃ§in bir sonraki maÃ§Ä± beklemedi, 60'Ä±ncÄ± dakikada oyuna mÃ¼dahale etti.

Ve Galatasaray'Ä±n Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ o an kendini iyiden iyiye belli etti.

Brezilya Milli TakÄ±mÄ±'ndan Elano Ã§Ä±ktÄ±; Avustralya Milli TakÄ±mÄ±'ndan Kewell girdi.

Ã‡ek Milli TakÄ±mÄ±'ndan Baros Ã§Ä±ktÄ±; Kongo Milli TakÄ±mÄ±'ndan Nonda girdi.

FildiÅŸi Milli TakÄ±mÄ±'ndan Keita Ã§Ä±ktÄ±; TÃ¼rk Ãœmit Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n yÄ±ldÄ±zÄ± AydÄ±n girdi.

Ä°lk golÃ¼ Kewell, ikinci golÃ¼ Nonda attÄ±...

Ama, asÄ±l havayÄ± AydÄ±n attÄ±.

AyaÄŸÄ±na gelen her topu iyi deÄŸerlendirdi.

Keita'ya gÃ¶re Ã§ok daha paylaÅŸÄ±mcÄ±ydÄ±...

AltyapÄ±dan deÄŸil de Lyon'dan gelmiÅŸ olsa etiketinde en az 8 milyon Euro yazardÄ±.

Adeta sahanÄ±n ve saÄŸ kanadÄ±n "Beyaz Keita"sÄ±ydÄ±.

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RÃ–VANÅž 4 EKÄ°M'DE ANKARA'DA!

Galatasaray, dÃ¼n Yenikent AsaÅŸ StadÄ±'nda Ankaraspor'u yendi.

Bu maÃ§Ä±n rÃ¶vanÅŸÄ±, sanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gibi ligin ikinci yarÄ±sÄ±nda Ali Sami Yen'de deÄŸil, 4 Ekim'de Ankara 19 MayÄ±s StadÄ±'nda oynanacak.

Baba GÃ¶kÃ§ekspor'un kadrosu, bugÃ¼n resmen oÄŸul GÃ¶kÃ§ekspor'a iltica edecek.

"Giden gitti, kalan saÄŸlar bizimdir" diyor ve uyarÄ±yorum:

Ä°lhan Cavcav uyuma, GenÃ§lerbirliÄŸi'ne sahip Ã§Ä±k!

Ã‡Ã¼nkÃ¼, Melih GÃ¶kÃ§ek'in bir oÄŸlu daha var.

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BU NASIL ÅžORT?!

Ankaraspor'un AnkaragÃ¼cÃ¼'leÅŸme sÃ¼reci dÃ¼n deÄŸiÅŸen forma rengiyle baÅŸladÄ±.

Her takÄ±m farklÄ± renkte formayla Ã§Ä±kÄ±yor, normal.

Ama ÅŸortlar anormal.

Bir kÃ¶ÅŸesinde oyuncunun forma numarasÄ± yazÄ±yor.

DiÄŸer kÃ¶ÅŸesinde baÅŸkentin plaka numarasÄ± "06"...

Hakem, karambolde tekme atanÄ± zaman zaman ÅŸort numarasÄ±ndan belirler.

DÃ¼n Ã¶yle bir karambol olmadÄ±.

Olsa, olasÄ± bir kartÄ± "6" numaralÄ± oyuncu gÃ¶rÃ¼rdÃ¼, orasÄ± kesin.

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ELANO GELÄ°YOR! AZ SONRA...

Elano'nun kalitesi tartÄ±ÅŸÄ±lmaz.

KalibresiniÂ Kayserispor'a attÄ±ÄŸÄ± golle zaten gÃ¶stermiÅŸti.

DÃ¼n gece iyi oynamadÄ±.

Ama, Ã¶yle iki an vardÄ± ki, "Beni izlemeye doyamayacaksÄ±nÄ±z... Azzz sonra" dedirtti.

MaÃ§Ä±n ilk dakikasÄ±nda sol kanada attÄ±ÄŸÄ± estetik Ã¶tesi pas ve Ankaraspor kalecisinin adeta bir boy uzayarak Ã§Ä±karttÄ±ÄŸÄ± olaÄŸanÃ¼stÃ¼ aÅŸÄ±rtmasÄ±, futbolseverler adÄ±na tam bir gÃ¶rsel ÅŸÃ¶lendi.