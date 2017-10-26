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    "Beyaz hackerlar" bayrak için yarıştı

    Hürriyet Haber
    26.10.2017 - 13:47 | Son Güncelleme:

    Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret (STM) AŞ tarafından gerçekleştirilen "Bayrağı Yakala" etkinliği, siber güvenlik uzmanları ve bu alana merak duyanları bir dizi yarışma etrafında buluşturdu.

    Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen CTF Capture The Flag (Bayrağı Yakala) etkinliğinde "beyaz hacker" rolüne soyunan yarışmacılar, sistemdeki açıkları bulmak için kıyasıya yarıştı. Etkinliğe kamu, üniversiteler ve özel sektörden takımlar katıldı.      
             
    Türkiye’nin milli siber güvenlik çalışmalarına öncülük eden STM’nin Ankara’daki bir otelde gerçekleştirdiği etkinlik, STM Genel Müdürü Davut Yılmaz’ın açılış konuşmasıyla başladı. Gazeteci-yazar Serdar Kuzuloğlu’nun sunumunu üstlendiği etkinlik, siber güvenlik profesyonelleri ve meraklılarının mücadelesine sahne oldu.        
             
    Önceliği Türkiye için siber güvenlik alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirmek olan etkinlikte katılımcılar, STM’nin siber güvenlik ekibi tarafından özel oluşturulan yarışma ortamına kasıtlı yerleştirilen sistem açıklarını bularak ilerlediler. Siber güvenlik uzmanlarının kendilerini geliştirme fırsatı yakaladığı yarışmada katılımcılar, kriptoloji, tersine mühendislik, Wi-Fi gibi dallarda belirlenen hedeflere ulaşmak için mücadele ettiler.        
             
    Toplam 119 yarışmacının katıldığı etkinlikte 19 üniversite, 7 özel sektör ve 6 kamu kurumundan oluşan 32 takım, bayrağı yakalamak için kıyasıya rekabet etti.     
             
    Yarışmada birinci olan takıma 15 bin, ikinci olan takıma 10 bin, üçüncü olan takıma ise 7 bin lira ödül verilecek.      

    Etiketler: internet
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