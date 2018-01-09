Beyaz Filo’ya dev operasyon!

SPK, manipülasyon ve işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı yaptıklarına ilişkin makul şüphe olduğu gerekçesiyle 10 kişiye 6 ay işlem yasağı getirirken, Beyaz Filo’nun hisselerinin de 6 ay süreyle kredili işlem ve açığa satışını kapattı.

Borsa İstanbul (BİST) yönetimi de SPK’nın Beyaz Filo hissesi kararı sonrası, Tera Menkul Değerler’in Beyaz hisselerindeki piyasa yapıcılık faaliyetlerine son verildiğini açıkladı.

Operasyonu ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) yayınlandığı bültende şu açıklama yer aldı:

“Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. (BEYAZ) pay piyasasında 27.09.2017 - 22.12.2017 döneminde gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)’nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; SPKn’nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, SPKn’nun128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; SPKn’nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği’nin 5/1, 6/1 ve 18/1 maddeleri çerçevesinde Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş., Sabahattin Turan, Orçun Taştan, Seda Turan, Halit Madakbaş, Ahmet Gençler, Vedat Coşkun, Özkan Öztürk, Emrah Türköz ve Mustafa Sungur’a 6 ay işlem yasağı getirilmiştir. Ayrıca Beyaz pay piyasasında, Borsa’nın 28.12.2017 tarihli işlemlerden itibaren 3 ay süre ile getirdiği brüt takas uygulamasına ek olarak, 09.01.2018 tarihli işlemlerden itibaren 6 ay süreyle; kredili işlem ve açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ve tek fiyat yöntemiyle işlem yapılmasına karar verilmiştir.”