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Beyaz et fiyatları yüzde 20 yükseldi

Hürriyet Haber
31.08.2017 - 00:23 | Son Güncelleme: 31.08.2017 - 00:23

TÜKETİCİ Fiyat Endeksi (TÜFE) madde sepetinde yer alan ortalama fiyatlara göre, Temmuz 2016-Temmuz 2017 döneminde tavuk etinin kilogram fiyatı yüzde 20.5 artarak, 8.3 liradan 10 liraya çıktı.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) madde sepetinde yer alan ortalama fiyatlara göre, geçen yıl tavuk etinin kilogram fiyatlarında Kurban Bayramı dolayısıyla eylül ve ekim aylarında düşüş meydana geldi. Geçen yıl ağustosta 8.08 lira olan tavuk etinin kilogram fiyatı eylülde yüzde 7.7 düşerek 7.45 liraya geriledi. Ekimde ise bir önceki aya göre yüzde 1.8 düşen beyaz et fiyatları 7.3 lira oldu.

Ortalama fiyatlara göre geçen yıl temmuzda 8.3 lira olan tavuk etinin kilogramı bu yılın aynı ayında yüzde 20.5 artışla 10 liraya yükseldi. Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) Başkanı Sait Koca, bu yılın 6 aylık döneminde tavuk eti sektörünün büyüdüğünün altını çizerek, söz konusu dönemde beyaz et ihracatının yaklaşık yüzde 20 artış gösterdiğini aktardı. Koca, bayramdan sonra okul sezonunun da açılacağına dikkati çekerek, “Kesilecek kurbanlardan dolayı vatandaşın dolabına et gireceği için Kurban Bayramı’ndan sonra geçici bir süre tavuk eti satışlarında biraz gerileme olur. Üretici firmaların tedbirlerini aldıklarını düşünüyorum” dedi.

Beyaz et fiyatları yüzde 20 yükseldi

Etiketler: gazetehaberleri , beyaz et , fiyat
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