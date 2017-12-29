Beyaz eşyanın duayeni veda ediyor

Roni Grünberg ve BSH Türkiye ve Bölge CEO’su Norbert Kleinla biraraya geldik.

Roni Grünberg’e veda ederken BSH Türkiye’deki yeni yapılanma kararlarını da dinledik. BSH Bosch, Siemens ve Profilo markaları ile beyaz eşya pazarında Arçelik’ten sonra yüzde 30 payla ikinci sırada yer alan, 3500 bayiisi, Türkiye’de 6 fabrikası, 8 bin çalışanı ile önemli bir oyuncu. Türkiye’deki büyümenin mimarlarından Grünberg’e ilk sorumuz tabii ki “Neden bırakıyorsunuz?” oluyor. “Yoruldum” diye başlıyor Grünberg. Geçen ay genç yaşta eşini kaybetmiş, çok sarsılmış. 16 yaşında olan oğlu ile daha fazla vakit geçirmek istediğini söylüyor.

15 yıl boyunca Türkiye’de başarılı olduklarını anlatıyor ve “Ciro 5 kat, personel 4 kat, pazar payı 2 kat arttı” diyor. Grünberg icra kurulundan ayrılırken, 15 yıldır Türkiye olan CEO Klein’ın da görevi değişiyor. Türkiye, Ortadoğu, Afrika, Bağımsız Devletler Topluluğu Bölge Başkanı ve Türkiye Yönetim Kurulu üyesi olan Klein’ın görevini ise Gökhan Sığın alıyor. Roni Grünberg ve Norbert Kleinla pazardaki son gelişmeleri de konuşuyoruz. Şunları söylüyorlar: “2015-2016 iyi yıllardı. 2017 ise muhteşem bir yıl oldu. Beyaz eşya sektörü adet bazında yüzde 15 büyüdü. BSH olarak biz de aynı oranda büyüdük. Ama ciro bazında yüzde 25 büyüdük. TL 2017’de yüzde 27 değer kaybetti. Zam yapmak zorunda kaldık. ÖTV indirimi ise tüketici talebini diri tuttu. Bu sayede rekor büyüdük.”

ÖTV DESTEĞİ SÜRMELİ

ÖTV uygulamasının kalkması ile birlikte tüketimde durgunluğun başladığını söyleyen Klein, 2018’de pazarda daralma beklediklerini ekliyor. 2018 öngörüleri de şöyle: “TL değer kaybının ardından ÖTV de kalkınca yüzde 33 gibi bir fiyat artışıyla karşı karşıya tüketici. 2018’de toplam pazarda yüzde 5 büyüme bekliyoruz. Üretimde yerlileştirmeyi arttırmak istiyoruz ancak yerli hammadde de dolar ve euro ile alınıyor. Dövizde artış karşısında fiyatları sabit tutmamız mümkün değil. ÖTV desteği sürerse durgunluk olmaz. Desteksiz olmaz.” BSH’nin Türkiye pazarına önem verdiğini söyleyen Klein, üretim konusunda Türk işçisinden çok memnun olduklarını söylüyor. Dünya çapındaki 41 üretim tesisinin en büyüğü Çerkezköy’de bir çatı altında 6 fabrikaya sahip BSH’nin büyümek istediğini ancak fiziksel imkan olmadığını da belirtiyor. BSH’nin geleceğe yönelik hedefi Afrika’da büyümek. Bugün en büyük pazarı Çin, Türkiye ise dördüncü sırada. Klein, “Uzun vadede organik büyümek istiyoruz” diyor.