Beyaz eşyada iç satışlar Eylül'de yüzde 21 arttı

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği'nin (TÜRKBESD) altı ana ürünü baz alarak açıkladığı verilere göre, beyaz eşyada iç satışlar Eylül'de yüzde 21 artışla 863,048 adet oldu.

Satışlar Ocak-Eylül döneminde ise yüzde 23 artışla 6.94 milyon adet olarak gerçekleşti.

Beyaz eşyada yüzde 6.7 olarak uygulanan ÖTV, Şubat'ta üç ay için sıfırlanmış; ÖTV teşviki daha sonra Eylül sonuna kadar uzatılmıştı.

Beyaz eşya ihracatı ise Eylül'de yüzde 18 artışla 1.84 milyon adet olurken, Ocak-Eylül'de yüzde 6 artışla 14.9 milyon adet olarak gerçekleşti.

Beyaz eşya üretimi ise Eylül'de yüzde 15 artışla 2.47 milyon, Ocak-Eylül'de yüzde 12 artışla 21.4 milyon adet oldu.