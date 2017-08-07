Beyaz eşyada Avrupa küçülüyor Türkiye büyüyor

Avrupa ile karşılaştırmalı rakamları anlatan TeknoSA Genel Müdürü Bülent Gürcan, “Türkiye’de yılda 660 bin çift evleniyor. Yeni ev kuruyor. Beyaz eşya satışları da yüksek. Ayrıca akıllı evler trendleri geliyor, küçük ev aletleri alanı çok hızlı büyüyor” dedi. Gürcan ayrıca, yakında akıllı telefon markasının yeni modelini çıkarmaya hazırlandıklarını anlatarak, mağazalarında da müşteri memnuniyetini artırmak için Dr. Teknolog hizmeti verdiklerini belirtti. 2017 yılının ilk çeyreğinde 689 milyon lira ciro elde ettiklerini anlatan TeknoSA Genel Müdürü Bülent Gürcan, “Perakende sektörü için genelde durgun geçen ilk 3 ay içinde yükselen bir grafiğimiz oldu. 2017 yılının ilk çeyreğini 1 milyon liralık kâr ile tamamladık. Faiz ve Amortisman Öncesi Kâr (FAVÖK) rakamlarında da 1 puanlık artış sağlayarak yüzde 3’den yüzde 4’e çıkardık. Biz yeni mağazalar açıyoruz bu yıl. Bazı mağazalar yenileniyor, bazı mağazalar kapanıp yenileri açılıyor. Toplam 25 milyon liralık yatırım hedefimiz var bu yıl. Geçen yıl da yüzde 11 civarında büyüme olmuştu. Bunlar ihtiyaç ürünleri olduğu için büyüme devam ediyor. 2017’de yüzde 15 civarı büyüme bekliyoruz” dedi.

11.7 MİLYAR LİRA

Türkiye’nin genç nüfusu ile öne çıktığını anlatan Bülent Gürcan, sektörü şöyle değerlendirdi: “Türkiye’de 2017’nin ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8.3’lük bir büyüme performansı ile 11.7 milyar lira ciro değeri elde edildi. Tüketici teknolojisi ürünleri pazarı 2017 ilk çeyrek cirosu 50 milyar Euro. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.5’lik bir küçülmeyi işaret ediyor. Şubat ayı itibariyle ÖTV’de sıfırlamaya gidilmesi ile yüzde 31 seviyesinde çift haneli büyümeler yaşandı. 15 Batı Avrupa ülkesi içinde, her 7 buzdolabından 1’i, her 5 bulaşık makinasından 1’i Türkiye’de satılıyor. Tüketici elektroniğinde Avrupa’daki yüzde -6.7’lik negatif yönde seyreden büyümeye karşılık Türkiye’de bu pazar pazar, yüzde 11 büyüyor.”

GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİ YÜZDE 180 BÜYÜDÜ

GİYİLEBİLİR teknoloji ürünlerinin satışları hakkında da bilgi veren Bülent Gürcan, “Trendler var, bunlar müşteri için heyecan. Giyilebilir teknolojiler 2016’da ciro bazında yüzde 180 büyüme gösterdi. Drone satışları her ne kadar dikkat çekse de dünyada 300 milyon drone satıldı. Spor ürünleri, saatler vs satılıyor. Giyilebilir teknoloji ürünleri dışında lazer epilatörler, Ultra HD ve 4K TV’ler, docking minispeaker’lar, siklonik süpürgeler ve Türk kahvesi makinelerinin satışları da arttı” dedi.