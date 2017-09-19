Beyaz eşya satışlarına ÖTV dopingi

Sektörde ilk sekiz ayda buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinası ve fırından oluşan 4 ana üründe iç satışlardaki büyüme ise yüzde 18.2 olarak gerçekleşti.

Orta vadede ÖTV'nin sıfırlanmasını isteyen beyaz eşya temsilcileri, kısa vadede ise enerji tasarruflu ürünlere teşvik sağlanmasını, ayrıca önemli bir maliyet kalemi olan sacdaki yüzde 9-15 gümrük vergisinin kaldırılmasını talep ediyor.

Türkiye, yıllık 26 milyon adet üretimle Çin'in ardından dünyanın en büyük ikinci beyaz eşya üreticisi konumunda bulunuyor.

Toplam 30 milyar liralık ciroya sahip sektör, iç pazarda geçen yıl 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ekonomideki yavaşlama ve kurdaki sert yükselişten olumsuz etkilenmiş; sektöre geçici olarak ÖTV teşviki getirilmişti.

Beyaz eşyada yüzde 6.7 olarak uygulanan ÖTV, Şubat'ta üç ay için sıfırlanmış; ÖTV teşviki daha sonra Eylül sonuna kadar uzatılmıştı.

Bu ay sonunda sona erecek ÖTV teşvikinin sonuçları ile ilgili değerlendirme toplantısı düzenleyen Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Başkanı Ergün Güler, "İlk sekiz ayda buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinası ve fırından oluşan 4 ana üründe iç satışlarda yüzde 18.2 büyüme gerçekleşti. ÖTV indirimi ile piyasa fevkalade canlandı" dedi ve ekledi:

"ÖTV teşviki fazlasıyla işe yaradı, 4 büyük beyaz eşyada aylık ortalama 400,000 olan satış adedi 640,000 adede çıktı."

Güler'in verdiği bilgiye göre, beyaz eşyada 4 ana üründe iç satışlar Ağustos'ta yüzde 10.8 artışla 720,298 adet, ihracat ise yüzde 7.6 artışla 1.76 milyon adet oldu.

Ağustos ayı özelinde hem iç satışlar hem de ihracatta rekor kırıldığını belirteren Güler, "Ağustos ayları içinde tarihteki en büyük iç piyasa satışı oldu. Bütün aylar içinde ise Mart ayı 734,000 adet ile rekordu. Ona çok yakın bir rakam ile Ağustos, tüm aylar içinde en yüksek ikinci ay oldu. İhracat açısından da tarihteki en yüksek ihracat rakamını gördük" dedi ve ekledi:

"Toplamda ise sektör ilk sekiz ayda dört ana üründe yüzde 9.2 büyüdü. Bunun alt kırılımına bakarsak iç piyasada yüzde 18 büyüme var, ihracat büyümesi ise yüzde 5.6."

SON ÇEYREKTE İÇ PAZARDAKİ BÜYÜME HIZI AZALABİLİR

ÖTV teşvikinin sona ereceği Eylül sonrasında iç pazar büyüme hızında yavaşlama beklediklerini kaydeden Güler, buna karşın geçen yıl son çeyrekteki düşük baz etkisi nedeniyle, iç satışlarda yılı ilk sekiz aya paralel yüzde 15-18; toplamda ise yüzde 7.2 büyüme ile kapatmayı öngördüklerini söyledi.

Güler, "Sene başında yılsonu için yüzde 7.2 olarak açıkladığımız büyüme tahminimizi ÖTV teşviki etkisini de düşünerek yapmıştık. Tahminimiz tutacak. Dört ana ürün bazında iç piyasayı yüzde 15-18, ihracatı ise yüzde 6 civarı büyüme ile kaparız. Toplam büyüme ise yüzde 7.2 olur" dedi.

TÜRKBESD sene başında ihracat büyüme beklentisini yüzde 8.3 olarak açıklamıştı.

Güler, "İlk sekiz ayda yüzde 5.6 büyüyen ihracat bu sene biraz yavaş gidiyor. Bu, Avrupa'daki perakende satışların düşmesinden kaynaklanıyor. İhracatımızın yüzde 75'ini AB'ye yapıyoruz. Oradaki talep daralması ihracatımızı etkiliyor" dedi.

Diğer yandan, TÜRKBESD'in beyaz eşyadaki 6 ana ürünü baz alarak açıkladığı verilere göre ise, beyaz eşya iç satışları Ocak-Ağustos'ta 6 ana üründe yüzde 24 artışla 6.08 milyon adet; ihracat ise yüzde 5 artışla 13.02 milyon adet oldu.

ENERJİ TASARRUFLU ÜRÜNLERE TEŞVİK PAZARI BÜYÜTÜR

Orta vadede ÖTV'nin sıfırlanmasını istediklerini; kısa vadede ise enerji tasarruflu ürünlerin teşvik edilmesi gerektiğini belirten Ergün, "Bu teşvikin üreticilere değil, tüketicilere verilmesini istiyoruz. Yılın son çeyreğinde enerji tasarruflu ürünlere yönelik teşvikin hayata geçirilmesi durumunda iç pazardaki yılsonu büyümesi yüzde 15-18'lik beklentimizin çok daha üzerinde olur" dedi.

Sektörün temel hammaddeleri arasındaki sac, plastik ve bakırda son dönemde çok ciddi fiyat artışları yaşandığını belirten TÜRKBESD Başkan Yardımcısı Fatih Özkadı ise özellikle sac kaleminde yüzde 9-15 arasındaki gümrük vergileri de eklendiğinde Uzakdoğulu üreticilerle rekabetin çok zorlaştığına dikkat çekerek, gümrük vergilerinin kaldırılmasını talep ettiklerini söyledi.