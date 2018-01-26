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    Beyaz cennette araÃ§lar kar altÄ±nda

    Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)Â
    26.01.2018 - 10:29 | Son GÃ¼ncelleme:

    KAR kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 1.5 metreye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± UludaÄŸâ€™da, kar ve tipi nedeniyle araÃ§lar kar altÄ±nda kaldÄ±.DÃ¶nÃ¼ÅŸ hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yapan taticiler araÃ§larÄ±nÄ± ancak Ã¼zerlerindeki karlarÄ± temizledikten sonra Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rabildi.

    KÄ±ÅŸ turizminin Ã¶nemli merkezlerinden UludaÄŸâ€™da sÃ¶mestre tatilinde yaÅŸanan hareketlilik devam ediyor. Tatilini UludaÄŸâ€™da geÃ§iren tatilciler gÃ¼ndÃ¼zleri kayak yapÄ±yor akÅŸamlarÄ± ise eÄŸleniyor.

    Beyaz cennette araÃ§lar kar altÄ±nda

    UludaÄŸâ€™da kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 1.5 metreye ulaÅŸmasÄ± ilginÃ§ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere sahne oldu. Tatilcilerin dÄ±ÅŸarÄ±da park ettikleri otomobiller karlar ile kaplandÄ±. DÃ¶nÃ¼ÅŸ hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yapan tatilciler araÃ§larÄ±nÄ± ancak Ã¼zerlerindeki karlarÄ± temizlettikten sonra ulaÅŸÄ±p Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rabiliyor. UludaÄŸâ€™da buzlanma nedeniyle araÃ§larÄ±n kaymasÄ±nÄ± Ã¶nlemek isteyen jandarma UludaÄŸâ€™a Ã§Ä±kan ve inen tÃ¼m araÃ§lara zincir takma zorunluluÄŸu getiriyor.

    Beyaz cennette araÃ§lar kar altÄ±nda

    Toplam 5 bin yataklÄ± UludaÄŸâ€™da 30â€™dan fazla otel ve tesis bulunuyor.

    Beyaz cennette araÃ§lar kar altÄ±nda

    Etiketler: Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± , kÄ±ÅŸ turizmi , son dakika
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