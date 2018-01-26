Beyaz cennette araÃ§lar kar altÄ±nda

KÄ±ÅŸ turizminin Ã¶nemli merkezlerinden UludaÄŸâ€™da sÃ¶mestre tatilinde yaÅŸanan hareketlilik devam ediyor. Tatilini UludaÄŸâ€™da geÃ§iren tatilciler gÃ¼ndÃ¼zleri kayak yapÄ±yor akÅŸamlarÄ± ise eÄŸleniyor.





UludaÄŸâ€™da kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 1.5 metreye ulaÅŸmasÄ± ilginÃ§ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere sahne oldu. Tatilcilerin dÄ±ÅŸarÄ±da park ettikleri otomobiller karlar ile kaplandÄ±. DÃ¶nÃ¼ÅŸ hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yapan tatilciler araÃ§larÄ±nÄ± ancak Ã¼zerlerindeki karlarÄ± temizlettikten sonra ulaÅŸÄ±p Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rabiliyor. UludaÄŸâ€™da buzlanma nedeniyle araÃ§larÄ±n kaymasÄ±nÄ± Ã¶nlemek isteyen jandarma UludaÄŸâ€™a Ã§Ä±kan ve inen tÃ¼m araÃ§lara zincir takma zorunluluÄŸu getiriyor.





Toplam 5 bin yataklÄ± UludaÄŸâ€™da 30â€™dan fazla otel ve tesis bulunuyor.



