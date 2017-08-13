Beyaz Baretliler için destek gösterisi

Göstericiler, açtıkları pankartlarda, sivil savunma görevlilerinin öldürülmesine tepki göstererek, suçluların bir an önce yakalanıp yargılanmasını istedi. Beyaz Baretliler’in de yer aldığı gösterilerde kurbanların fotoğrafları taşındı. Öte yandan Etarib’deki gösterilere eşzamanlı Halep’in Azez ve Bab ilçelerinde, İdlib’in Dana ve Maret en-Numan bölgelerinde ve Şam’ın Doğu Guta semtinde de benzer gösteriler yapıldı. ABD’den olaya ilişkin üzüntü duyulduğunu belirten bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı mesajında, “7 görevlinin öldüğü yönündeki haber karşısında dehşete düştük” ifadesi yer aldı.