'Beyaz altın' yüzleri güldürdü

Şanlıurfa'da ekim alanları her geçen yıl artan ve bölge üreticisinin "beyaz altın" olarak nitelendirdiği pamukta bu yılki yüksek verim ve fiyat, çiftçileri memnun etti.



Pamuk, lifiyle tekstil, çiğidiyle yağ sanayisine, küspesiyle de hayvancılık sektörüne ciddi miktarda ham madde sağlıyor.

Önceki yıllarda pamukta düşük fiyat nedeniyle sıkıntılı dönemler geçiren çiftçiler, bu yıl yüksek verim ve fiyat dolayısıyla sevindi. Geçen yıl 2 lira civarında olan pamuğun kilogramı bu yıl 3 liraya yaklaştı.

Şanlıurfa Ziraat Odası (ŞZO) Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, AA muhabirine, bu yıl verim, rekolte ve fiyatın çok iyi olduğunu belirterek, son 30 yılın en iyi mahsulunü aldıklarını söyledi.

Türkiye'de pamuğun yüzde 45'inin üretildiği Şanlıurfa'da çiftçilerin adeta "altın yıllarını" yaşadıklarını anlatan Eyyüpoğlu, şöyle konuştu:

"Verim ve rekolte bu yıl çok iyi. 2 milyon 800 bin dönüm alanda pamuk ekiminden 1 milyon 300 ton pamuk bekliyoruz. Pamuk işsizliği önleyen en önemli üründür. Fabrikaya götürülmesinden teksilde kullanılmasına kadar bir çok işte vatandaşlara iş imkanı sağlıyor. Geçen yıl 1,80 lira olan pamuk fiyatı bu yıl 2,80 lira civarıda seyrediyor. GAP tamamlanırsa pamuğun yüzde 80'i Şanlıurfa'da üretilir. Tarımda Türkiye'yi doyurmaya adayız ve hazırız. Çiftçiler bu yıl hem verimden, hem rekolteden hem de fiyatından çok memnun. Dünyada stokta pamuk yok, bu nedenle yıl başından sonra fiyatların daha da yükseleceğini düşünüyorum."

"EMEĞİMİZİ ALACAĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"

Pamuğun geçmiş yıllarda elle toplandığını ancak bu dönemlerin geride kaldığını dile getiren Eyyüpoğlu, "Özellikle balya yapan makinalar sayesinde pamuk 2-3 ay tarlada zarar görmeden kalabiliyor. Makinayla hasat çiftçilerimiz için bir nimettir. Makinayla hasatta çiftçilerimiz kilogram başına 200 kuruş daha karlı oluyor. Ayrıca daha kaliteli ürün toplanmış oluyor." dedi.

Perşembe Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ali Felhan da bu yılın pamuk çiftçilerinin yılı olduğunu belirterek, "Bu yıl bin 600 dönümde pamuk ektim ve yaklaşık bin tondan fazla pamuk hasadı yapacağımı tahmin ediyorum. Bu yıl fiyatlar çok iyi. Emeklerimizin karşılığını alacağımız için çok mutluyuz." diye konuştu.

Çiftçilerden Ömer Fasat ise pamuk fiyatının ve verimin çok iyi olduğunu, son dönemde daha fazla bilinçlendirilen üreticinin daha çok ürün elde etmeye başladığını söyledi.



