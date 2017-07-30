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    Beton plakalar devrildi, otomobil hurdaya döndü

    Kadir ÇELİK / İSLAHİYE(Gaziantep), (DHA)
    30 Temmuz 2017 - 15:11Son Güncelleme : 30 Temmuz 2017 - 15:11

    Gaziantep'in İslahiye İlçesi’nde, manevra yapan kamyonun kasasındaki beton plakalar, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. İçerisinde kimsenin bulunmadığıotomobilin ön bölümü hurdaya döndü.

    Olay, öğle saatlerinde Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. TEDAŞ’ın elektrik kablolarını yer altına alan yüklenici firmaya ait Uğur K. yönetimindeki 65 AP 753 plakalı kamyon Fatih Caddesi’nde manevra yaptığı sırada, kasasında bulunan beton plakaların bir bölümü yol kenarında park halinde bulunan Aysun Demirel’e ait 27 SB 655 plakalı otomobilin üzerine devrildi. İçerisinde kimsenin bulunmaması olası facianın önüne geçilirken, otomobilin ön bölümü ise hurdaya döndü. Olayın bildirilmesinin ardından polis kamyon sürücüsünün ifadesine başvururken, üzerine devrilen beton plakların kaldırılmasının ardından otomobil çekiciyle servise götürüldü.

    Etiketler: Gaziantep , ıslahiye , KAZA , beton
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