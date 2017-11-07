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    Beton mikseri dehşet saçtı: Ölüler ve yaralılar var

    AA
    07.11.2017 - 19:57 | Son Güncelleme:

    Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde beton mikserinin kahvehanede oturanlara çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Kaynaşlı kavşağı ışıklarında hızını alamayan henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen beton mikseri, önce üç araca çarptı, daha sonra da önüne aldığı minibüsle yol kenarındaki kahvehaneye girdi.

    Beton mikseri dehşet saçtı: Ölüler ve yaralılar var

    2 ÖLÜ 5 YARALI

    Beton mikserinin kahvehane önünde oturan vatandaşlara çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
    Olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. 

    Beton mikseri dehşet saçtı: Ölüler ve yaralılar var

    Öte yandan bugün gündüz saatlerinde Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen kadın, beton mikserinin çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.

    Etiketler: trafik kazası , düzce kaynaşlı
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