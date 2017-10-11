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    Beton dökümü sırasında korkunç olay: 1 ölü, 2 yaralı

    DHA
    11.10.2017 - 19:36 | Son Güncelleme:

    MANİSA’nın Saruhanlı İlçesi’nde yan yatan beton pompasının boru ve vinç bölümünün altında kalan inşaat işçilerinden biri öldü, ikisi yaralandı.

    Olay, bugün saat 15.00 sıralarında, Cengiztopel Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Bir inşaatta beton dökümü sırasında beton pompası yan yattı. Pompanın ’bom’ denilen borusunun altında kalan inşaat işçilerinden Erdal Yılmaz, Hanifi Kabak ve Erdal Köse yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Saruhanlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Erdal Yılmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Etiketler: manisa , beton , işçi ölümü
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