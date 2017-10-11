Beton dökümü sırasında korkunç olay: 1 ölü, 2 yaralı

İşte İstanbul'un en 'değerli' mahallesi
Yahya Kemal Beyatlı’ya şiirler yazdıran, Münir Nurettin Selçuk’u aşka getiren, sarayların ve ormanların gölgesi altında on yıllardır Boğaz’ın en korunaklı ve en naif köyü olmayı başaran, sokaklarında...
Olay, bugün saat 15.00 sıralarında, Cengiztopel Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Bir inşaatta beton dökümü sırasında beton pompası yan yattı. Pompanın ’bom’ denilen borusunun altında kalan inşaat işçilerinden Erdal Yılmaz, Hanifi Kabak ve Erdal Köse yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Saruhanlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Erdal Yılmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.