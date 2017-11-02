Beştepe’den Rusya’nın girişimine yanıt

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya’nın terör örgütü PYD’yi Astana sürecine davet etmesiyle ilgili, “Eşkıyalık yaparak kendine alan yaratarak bir noktaya gelmiş terör örgütüne Astana’da yer verilmesi asla kabul edilemez” dedi. Beştepe’de gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Kalın, özetle şu mesajları verdi:

HOŞ KARŞILAMAYIZ

(Rusya’nın Astana sürecine PYD’yi dahil etmesi): “Bununla ilgili emrivakinin olduğunu arkadaşlarımız bize ilettiler. Biz de bu konuda derhal girişimlerde bulunduk ve tepkimizi ilettik. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. PYD’li ve YPG’li olmayan Kürtlerin oraya Kürt toplumunu temsilen davet edilmesinde hiçbir sorun görmüyoruz. Ama PYD ve YPG, PKK terör örgütünün bir uzantısıdır. Onların ne Astana ne Cenevre ne de bir başka toplantıya davet edilmesi asla kabul edilemez. Orada fiili durum oluşturarak, eşkıyalık yaparak, DEAŞ ile mücadele kılıfı altında kendine alan oluşturarak bir noktaya gelmiş terör örgütüne Astana gibi uluslararası platformda yer verilmesini biz asla kabul etmeyiz. Zaten arkadaşlarımızın müdahalesi ile o sorun yerinde büyük oranda çözüldü. Rus mevkidaşlarımızla görüşmelerimiz oldu, pozisyonumuzu net bir şekilde ortaya koyduk, bundan sonra bu tür girişimleri hoş karşılamamızın mümkün olmadığını ifade etmek istiyorum.”

TALEPLER DEĞERLENDİRİLİR

(Neçirvan Barzani’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a randevu talebinin reddedildiği iddiası): “Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirindedir. Kendilerinin uygun görmesi halinde, uygun zaman ve zeminde bu görüşmeler yapılır ama bunun için dediğim gibi öncelikle orada Erbil yönetiminin hâlâ birtakım adımlar atması gerekiyor. Mesela dünden (önceki gün) beri devam eden süreç memnuniyet verici, Habur Sınır Kapısı’nın veya Halil Sınır Kapısı’nın merkezi hükümete devredilmesi. Bu yöndeki adımlar devam ettikçe yani orada statüyle ilgili Irak’ın toprak bütünlüğünü garanti altına alacak normalleşme adımları atıldıkça bu tür talepler de yine değerlendirilir.”

REFERANDUM İPTAL EDİLMELİ

(IKBY’nin bağımsızlık referandumu): “Beklentimiz Erbil yönetiminin attığı bu yanlış adımdan geri dönmesidir. Referandum sonuçlarının dondurulmasına dönük açıklamalar yeterli görülmemektedir. Bunun iptal edilmesi ve eski statüye dönülmesi konusundaki beklentiyi tekrar hatırlatmak istiyoruz.”

MUHALİFLERDEN SOÇİ’YE RET CEVABI

- Rusya’nın Suriye’nin geleceğini şekillendirmek üzere 18 Kasım’da Soçi’de yapmayı planladığı belirtilen Suriye Ulusal Kongresi’ne davet edilen Yüksek Müzakere Komitesi üyelerinden Muhammed Alluş, toplantının ‘rejimin rejimle müzakeresi’ şeklinde geçeceğini, bu nedenle kongreyi reddettiklerini söyledi.

- Merkezi Türkiye’de olan Suriye Ulusal Konseyi de Rusya’nın girişimini Suriye’de siyasi dönüşüm için oluşan uluslararası iradeyi baypas etmek olduğunu savundu. Ahmed Ramadan Reuters’a açıklamasında “Koalisyon, Cenevre ya da BM himayesi olmadan herhangi bir müzakereye katılmayacak” dedi.

- Rusya’nın Astana sürecindeki temsilcisi Aleksander Lavrentyev ise Suriye’nin bütünlüğü, egemenliği gibi, laik ve demokratik devlet sıfatlarını desteklediklerini belirterek, “Eğer birileri bu prensiplere itiraz ediyorsa... O zaman onların siyasi süreçte saf dışı bırakılma riskleri olduğunu düşünürüz” dedi.