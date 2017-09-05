Beştepe'den FETÖ davalarına yakın takip

Bir süredir FETÖ ile mücadeleye yoğunlaşan 9 kişilik DDK üyeleri ve 40 kişilik başdanışman ekibi, bizzat duruşmalara katılarak FETÖ davasında yargılanan sanıkların savunmaları hakkında Erdoğan’a bilgi verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla DDK üyeleri ve Mustafa Akış, Ahmet Karayiğit, Mehmet Uçum, Ayşe Türkmenoğlu Özlem Zengin gibi hukukçu başdanışmanlar, darbecilerin ifadelerindeki çelişkilerle birlikte kendi analizlerini tek tek not alacak.



Danışmanlar mahkemelerden edindikleri izlenimlerle ilgili günlük ve haftalık olarak Erdoğan’a brifing verecek. Çalışmaların son aşamasında DDK Başkanı Yunus Arıncı başkanlığındaki 9 kişilik kurulun halen hazırlıkları süren FETÖ raporundaki bilgilerle, sanıkların mahkemelerdeki ifadeleri karşılaştırılacak. Böylece FETÖ’nün hem siyasi hem finans ayağının tüm açıklığıyla gün yüzüne çıkarılması amaçlanıyor.