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    Beştepe'den FETÖ davalarına yakın takip

    Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
    05.09.2017 - 23:24 | Son Güncelleme: 05.09.2017 - 23:24

    ADLİ yıl açılışıyla birlikte Devlet Denetleme Kurulu (DDK) ile Cumhurbaşkanı başdanışmanları, Ankara ve İstanbul’daki FETÖ davalarını birebir takip ederek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a rapor edecek.

    Bir süredir FETÖ ile mücadeleye yoğunlaşan 9 kişilik DDK üyeleri ve 40 kişilik başdanışman ekibi, bizzat duruşmalara katılarak FETÖ davasında yargılanan sanıkların savunmaları hakkında Erdoğan’a bilgi verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla DDK üyeleri ve Mustafa Akış, Ahmet Karayiğit, Mehmet Uçum, Ayşe Türkmenoğlu Özlem Zengin gibi hukukçu başdanışmanlar, darbecilerin ifadelerindeki çelişkilerle birlikte kendi analizlerini tek tek not alacak.

    Danışmanlar mahkemelerden edindikleri izlenimlerle ilgili günlük ve haftalık olarak Erdoğan’a brifing verecek. Çalışmaların son aşamasında DDK Başkanı Yunus Arıncı başkanlığındaki 9 kişilik kurulun halen hazırlıkları süren FETÖ raporundaki bilgilerle, sanıkların mahkemelerdeki ifadeleri karşılaştırılacak. Böylece FETÖ’nün hem siyasi hem finans ayağının tüm açıklığıyla gün yüzüne çıkarılması amaçlanıyor. 

    Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan , FETÖ , gazetehaberleri
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