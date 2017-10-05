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    Beştepe'den bütçe açıklaması: İtibarda tasarruf olmaz

    ANKARA
    05.10.2017 - 23:09 | Son Güncelleme:

    CUMHURBAŞKANLIĞI, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nin devam eden işler nedeniyle yatırım bütçesinin önceki yıllara göre artış gösterdiğini belirterek, “Yatırım bütçemiz dışındaki diğer tüm kalemlerdeki harcamalarda önceki yıllarla kıyaslandığında rutinin dışında herhangi bir artış olmadığı görülecektir” açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanlığı’nın bütçe harcamalarıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada özetle şu ifadeler kullanıldı:

    21 BİN 273 KİŞİ AĞIRLANDI
    “Cumhurbaşkanlığı bütçe harcamalarının çok yüksek olduğu şeklinde bir algı oluşturmak suretiyle kamuoyunun kasten yanıltılmaya çalışıldığı müşahede edilmiştir. Sadece geçtiğimiz 2016 yılında, 20 ülkeye toplam 22 dış ziyaret gerçekleştiren Sayın Cumhurbaşkanımız, hemen hemen her hafta da bir ilimizi ziyaret etmiştir. Cumhurbaşkanlığı’nda 2016 yılında, toplantı ve tören vesilesi ile 9 bin 106 vatandaşımız, 7 bin 468 muhtar, 52’si hükümet ve devlet başkanı olmak üzere 1321 yabancı konuk, yurtiçi resmi kabuller çerçevesinde ise 21 bin 273 kişi ağırlanmıştır.

    Türkiye Cumhuriyeti devletinin en yüksek temsil makamı, dolayısıyla ülkemizin vitrini olan Cumhurbaşkanlığı nezdindeki faaliyetlerin ‘itibarda tasarruf olmaz’ anlayışıyla, ülkemizin vakarına yaraşır şekilde yürütülme mecburiyeti vardır. Bununla birlikte hizmetler, hem Türkiye’nin itibarına yakışır kalitede, hem de en uygun maliyetlerle gerçekleştirilmiştir. Cumhurbaşkanlarının maaşları ‘devlet memurlarına yapılan zam oranları’na göre artırılmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın döneminde de maaş artışları yine devlet memurlarına zam oranlarında gerçekleştirilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız dahil, hiçbir Cumhurbaşkanlığı çalışanı, yurtdışı gezilerde harcırah/yolluk türü ilave ödeme almamaktadır.” 

    Etiketler: Beştepe , Cumhurbaşkanlığı , gazetehaberleri
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