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    Beştepe'de 'Zeytin Dalı' zirvesi

    Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
    23.01.2018 - 22:54 | Son Güncelleme:

    CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan başkanlığında dün Beştepe’de yapılan güvenlik zirvesinde, Afrin’de başlatılan ‘Zeytin Dalı’ harekâtıyla ilgili son gelişmeler değerlendirildi.

    1 saat 15 dakika süren Güvenlik Değerlendirme Toplantısı’na Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcıları Bekir Bozdağ ile Recep Akdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Adnan Tanrıverdi ile Mustafa Varank katıldı.

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, toplantı sonrası şunları kaydetti: “Terörist unsurlarla sivil halkı ayırt etme konusundaki hassasiyetimiz, her operasyonumuzda olduğu gibi burada da en üst düzeydedir. Operasyonun askeri boyutuna ilave olarak, bölgede yaşayan sivillere yönelik insani yardım çalışmaları da devam etmektedir. Uluslararası toplumu ve uluslararası kuruluşları bilgilendirme çalışmaları da kesintisiz olarak sürdürülmektedir. Türkiye’nin öncelikli amacı sınırlarının güvenliğini, vatandaşlarının can ve mal emniyetini sağlamaktır. Suriye’nin toprak bütünlüğüne olan saygımız da, bu operasyonun önemli gerekçeleri arasındadır. Arap, Türkmen, Kürt kardeşlerimizin huzur, güven ve refah içinde bir Suriye’de yaşayabilmeleri için üzerimize düşenleri yapmayı, komşuluk ve kardeşlik hukukumuzun gereği olarak görüyoruz. Türkiye, bugüne kadar benzer operasyonlarla gittiği hiçbir yere zulüm, kan, gözyaşı, kötülük götürmemiştir. Bölücü terör örgütü bölgeden tamamen temizlenene, Suriye’nin asli sahipleri olan ve 3.5 milyona yakını halen ülkemizde yaşayan kardeşlerimiz güvenle evlerine dönene kadar operasyonlarımız sürecektir.”

    KIRMIZI DOSYA SİYAH ÇANTA
    Zirveyle ilgili paylaşılan fotoğraflarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önündeki büyük kırmızı dosya ile Orgeneral Akar’ın yanındaki kalın siyah çanta dikkat çekti. MİT Müsteşarı Fidan da toplantıya iki kalın siyah dosyayla katıldı. Toplantıda harekâtta gelinen aşama ve önümüzdeki dönemde atılacak adımlar tüm yönleriyle ele alındı.

    Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı , Beştepe , gazetehaberleri , son dakika
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