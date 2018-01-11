Beştepe'de ittifak zirvesi

Son olarak Kuzey Irak referandumu nedeniyle 5 Ekim 2017’de Beştepe’ye çıkan Bahçeli, dün de 2019 yılı için önerdiği ‘cumhur ittifakı’nı konuşmak üzere Erdoğan’la bir araya geldi. Erdoğan-Bahçeli görüşmesi planlandığı şekilde saat 16.00’da başladı ve yaklaşık yarım saat sürdü. Beştepe’den görüşmeyle ilgili resmi açıklama yapılmazken sadece görüntü paylaşıldı.



BAHÇELİ’YE TEŞEKKÜR ETTİ

Erdoğan ve Bahçeli’nin kritik görüşmede seçim ittifakı ve uyum yasaları konusunda kısa bir değerlendirme yaptıkları öğrenildi. Görüşmede AK Parti ve MHP’nin 2019 seçim ittifakının genel hatlarının konuşulduğu ve uyum yasaları konusunda görüş alışverişinde bulundukları belirtildi. Erdoğan’ın görüşmede kendisine destek açıklamasından ve siyasi duruşundan dolayı Bahçeli’ye teşekkür ettiği kaydedildi. Görüşmenin son derece sıcak, samimi ve yapıcı bir şekilde gerçekleştiği öğrenildi.



Bahçeli, önceki günkü Meclis grup toplantısında 2019’daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacaklarını ve Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıklamıştı.



