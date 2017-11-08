Beştepe’de bir mucit

GEÇTİĞİMİZ hafta Beştepe’de ‘Türkiye’nin otomobili’ni üretecek 5 babayiğidi açıklayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün de Silikon Vadisi’nin ‘Çılgın Mucit’ lakaplı işadamı Elon Musk’ı ağırladı. Elektrikli otomobil markası Tesla’nın ve uzay teknolojileri şirketi SpaceX’in kurucusu ve sahibi olan Elon Musk ile Beştepe’de bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile teknoloji başdanışmanları da eşlik etti. Dün saat 15.50’de başlayan ve 1 saat 10 dakika süren görüşmeyle ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yaptı. Kalın, Erdoğan’ın Musk’ı kabulünde Türksat 5A ve 5B uydularının uzaya fırlatılmasının yanı sıra elektrikli otomobil meselesi, sürdürülebilir enerji, Tesla ve SpaceX firmalarıyla Türkiye’deki firmaların yapabileceği ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişi yapıldığını söyledi. Kalın, Musk’ın Türkiye’ye Türksat 5A-5B uydularının uzaya fırlatılması bağlamında geldiğini belirterek “Yarın (bugün) İstanbul’da düzenlenen SatShow’da bununla ilgili Airbus ile bir anlaşma yapılacak. O da bunun alt tedarikçilerinden birisi. Kendi SpaceX firması. Bunu konuştuk” dedi. Kalın, elektrikli otomobill meselesinin de konuşulduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: “Musk’ın şirketi büyük bir sürdürülebilir enerji şirketi aslında. Dolayısıyla yeni nesil piller, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi konuları konuştuk. Büyükşehirlerdeki trafik sorunları nasıl aşılabilir, tünel kazma, yer altından trafiğin verilmesi gibi konuları da ele aldık.” Mars’ta kolonileşme amacıyla kurulan ve şu an 21 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşan SpaceX yeniden kullanılabilen roketler geliştirmeyi başararak, uzaycılık sektöründeki maliyetleri düşürmeyi başardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile uzay taşımacılığından, trafik sorununa kadar bir çok konuda görüştü. Elon Musk görüşmede Türksat 5A ve 5B’nin uzaya fırlatılması için Falcon 9’un tercih edilmesinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

ELON MUSK KİMDİR?

Güney Afrika asıllı ABD’li mucit ve girişimci olan Elon Musk Kanadalı bir anne Haldeman ve Güney Afrikalı bir baba Errol’un oğlu olarak dünyaya geldi. 46 yaşındaki Elon Musk henüz 12 yaşındayken geliştirdiği bilgisayar oyununu Blastar’ı 500 dolara satarak girişimcilik yolculuğuna başladı. Yüksek lisans eğitimini yarıda bırakan çılgın iş adamı, yeni organizasyonlar için bir çevrim içi içerik yayınlama yazılımı sitesi Zip2 projesini başlattı. Takvimler 1999’u gösterdiğinde Compaq’ın AltaVista birimi Zip2’yu 307 milyon dolar nakit ve 34 milyon dolarlık hisse senedi vererek satın aldı. Aynı yıl Musk, çevrimiçi ödeme sistemleri ve finans altyapısı X.com’u kurdu. Ertesi yıl X.com ile aynı büyüklükte bir açık arttırma sistemi olan Confinity’yi bünyesine kattı ve PayPal’ı oluşturdu. 2002 yılının ekim ayında ise PayPal, eBay tarafından 1.5 milyar dolarlık hisse senedi karşılığında satın alındı. Girişimlerinde yakaladığı bu başarı üzerine Musk, 2002’de uzay teknolojileri geliştiren SpaceX’i kurdu. Musk’ın dikkat çeken diğer bir şirketi ise elektrikli otomobil geliştiren Tesla. Musk’ın 2003’te satın aldığı Tesla 14 yılda 3 elektrikli model geliştirip üreterek 51 milyar doları aşan piyasa değerine ulaştı.

YEŞİL ANCAK MEZARLIKTA

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca düzenlenen Şehircilik Şurası’nda artık yeşillik arandığında mezarlıkların olduğu yerde bulunduğunu belirterek “Bunun dışında maalesef bu tür sıkıntıları yaşıyoruz. Selvi, endamlı selvi nerede mezarlıklarda, İstanbul’da selviyi bulacaksan Karacaahmet Mezarlığı’nda bulursun, onun dışında bulamazsınız, bu hale geldik. Bugünkü şehirlerimiz maalesef insan fıtratını değil bireysel hırsları merkeze alan bir bakış açısıyla inşa ediliyor. İnsan fıtratıyla mütenasip olmayan her yer zamanla insanın zindanı haline dönüşüyor. Bu sebeple günümüz şehirleri insana huzur vermiyor. Az önce güzel kızımız ifade etti beton, beton, beton. Orada ruh yok, huzur yok, bu huzuru yeniden bulmak için biz yöneticiler başta olmak üzere tüm belediyelere çok ciddi işler düşüyor” dedi. İnsanı merkeze almadan, fıtratı odak noktası yapmadan şehircilikte arzu ettikleri yere varamayacaklarını kaydeden Erdoğan, “Son iki asrımıza damgasını vuran o taklitçi zihniyeti artık bir kenara bırakmalıyız” dedi.

Şehircilik Şurası’nda “Kabuk” isimli sahne gösterisini sunan 9 yaşındaki Nazlı Kaya, Erdoğan’ın oturduğu yere giderek kendisine kuş evi hediye etti. Kuş evi, Erdoğan’ın konuşması sırasında sahnenin önüne konuldu.

EPDK: YERLİ OTOYA HAZIR OLACAĞIZ

ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, ortak girişim grubu tarafından üretilmesi planlanan yerli otomobilin elektrikli olması halinde sektörün ve mevzuatın buna hazır olacağını belirterek, “Yapılan çalışmalar sonucunda Elektrikli Araçların Şarj İstasyonuna İlişkin Usul Ve Esaslar taslağını hazırladık. Önümüzdeki süreçte hızlı şekilde taslağa son şeklini verecek ve kamuoyu görüşüne açacağız.” dedi.

Yılmaz, elektrikli araç şarj istasyonlarıyla ilgili yurt dışında yapılan mevzuat düzenlemelerini incelediklerini ifade ederek şunları söyledi: “Bu konudaki iş modellerini, bu modellerin hangilerinin başarılı olduğu ve hangilerinin Türkiye’de uygulanabileceğini araştırıyoruz. Dünya pazarında geliştirilen hızlı şarj sistemleri, akıllı şarj istasyonları gibi yeni teknolojilerin sektörü ve elektrik dağıtım şebekesini nasıl etkileyeceğiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca Türk Standardları Enstitüsü ile görüşerek şarj istasyonlarıyla ilgili yayınlanmış standartlar hakkında bilgi alıyoruz.”