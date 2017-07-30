AvivaSA Üst Yöneticisi Kuruca: "Bireysel Emeklilik Sistemi'ne otomatik katılımda varsayılanın üzerinde bir cayma oranı olabilir ama biz bunu iyi bir başlangıç olarak değerlendiriyoruz. BES şu anda 70 milyar liraya ulaşmış durumda ama '2023'te 400 milyar liraya ulaşabilir miyiz?' sorusunu sormamız lazım ve o yönde de elimizden geleni yapıyoruz"

Kuruca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin BES'te kısa sürede çok hızlı adımlar attığını dile getirdi.

BES'in Türkiye için çok önemli bir tasarruf aracı olduğunu belirten Kuruca, ayrıca BES'in yatırımlar için yakıt, Türkiye'nin gelişimine de ek katkı sağlayabilecek bir alan olduğunu kaydetti.

Türkiye'de yaklaşık 7 milyon kişinin BES'e dahil olduğunu dile getiren Kuruca, önümüzdeki 1,5 yılda bu sayının ikiye katlanacağını tahmin ettiklerini ifade etti.

Sigortacılık mevzuatının dünyada ve Türkiye'de devamlı olarak değişim gösterdiğini söyleyen Kuruca, şöyle konuştu:

"BES'te bardağın dolu tarafına bakıyoruz. Biz bunu iyi bir başlangıç olarak değerlendiriyoruz. Otomatik katılımda caymalar belli bir oranda varsayılmış olabilir. Varsayılanın üzerinde bir cayma oranı olabilir. Türkiye bu yolculuğa çok hızlı başladı.

Geçen sene ağustosta kanun çıktı, 1 Ocak 2017'de devreye girdi. Başka ülkelerde bu süreç yaklaşık 5 sene tartışılıyor. Bu nedenle gelinen noktayı başarı olarak görüyoruz. Sistemde yüzde 100 doğru olduğuna inanmadığımız noktaları da zaman içerisinde düzeltip, belli bir noktaya getireceğiz. Bardağın dolu tarafına bakıp, boş tarafını nasıl doldururuz onu konuşmalıyız."

2023'TE BES TAHMİNİ 400 MİLYAR LİRA

Her sene yeni düzenlemelerle BES'te ilerlemenin yaşandığını söyleyen Kuruca, bardağın boş tarafını dolduracak adımların da zaman içerisinde atılacağını kaydetti.

Hükümet tarafından BES'in son derece güçlü bir şekilde desteklendiğini aktaran Kuruca, "BES şu anda 70 milyar liraya ulaşmış durumda ama '2023 yılında 400 milyar liraya ulaşabilir miyiz?' sorusunu sormamız lazım ve o yönde de elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Kuruca, mevcut BES poliçeleriyle 1 Ocak 2017'den sonra uygulamaya giren otomatik katılım poliçelerinin birleştirilmesi talepleri konusunda da şunları söyledi:

"Bu da zaman içerisinde müşterilerden, çalışanlardan gelen geri dönüşlere göre değerlendirilecek unsurlardan bir tanesi. İnsanların birden fazla BES ihtiyacı olabilir. Kimisi değişik dönemlerde maddi ihtiyaçlarını karşılayabildiği durumlarda bunları kısmi de olsa fonlara ulaşabilmesi açısından birden fazla olmasını düşünülebilir. Kimisi de daha basit yönetilmesi açısından tek olması daha iyi diye düşünebilir." diye konuştu.

BES'in, bireysel olarak da öneminin çok büyüklüğünü ifade eden Kuruca, Türkiye'nin çok genç bir nüfusa sahip olduğunu, insanların 40 yaşından sonra emeklilikle ilgili planlamalar yaptığını ve emekliliğin insanların alabileceği en önemli finansal kararlardan biri olduğunu sözlerine ekledi.