BEST Ankara yaz kursu başlıyor

Avrupa Teknoloji Öğrencileri Topluluğu (BEST) tarafından organize edilen kursun temel amacı öğrencilerin teknolojinin üzerimizdeki toplumsal ve bireysel etkilerini analiz etmelerini ve teknolojiyi toplum yararına kullanılacak bir araca dönüştürülmesi için çalışmalar yapmalarını sağlamak. Katılımcılar ODTÜ’deki akademisyenlerimizden video oyunu tasarımı, ciddi oyun, 3D gerçeklik, e-Öğrenme gibi konularda temel seviyede eğitim aldıktan sonra teknoloji ve sosyal medyanın eğitim, sağlık gibi alanlarda kullanımı alanında araştırmalar, vaka analizleri yaparak toplumumuzun genel sorunları ve bunların günümüz ilerleyen teknolojisiyle çözümleri üzerine çalışmalar yapacak.

Avrupa Teknoloji Öğrencileri Topluluğu (BEST) 1989’da kurulan, apolitik, kar amacı gütmeyen ve gönüllü öğrencilerden oluşan bir öğrenci topluluğu. BEST 33 ülke, 96 üniversite, 7 bin 500 aktif üyesiyle 2 milyondan fazla öğrenciye ulaşıyor. BEST, Avrupalı öğrenciler arasında iletişimi ve iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.