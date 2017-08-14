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    BEST Ankara yaz kursu başlıyor

    Hürriyet Eğitim
    14 Ağustos 2017 - 14:55Son Güncelleme : 14 Ağustos 2017 - 14:55

    BEST Ankara, 12’nci Yaz Kursu’nu bu yıl ‘Teknolojinin toplum yararına kullanılması’ üzerine Marmaris’te düzenliyor. 19-29 Ağustos arasında 11 gün sürecek kurs 18 farklı ülkeden 25 Avrupalı ve 15 Türk öğrencinin katılımıyla gerçekleşecek. Kursun akademik kısmı Dr. Tarkan Gürbüz önderliğinde ODTÜ Bilgisayar ve Teknoloji Eğitimleri Bölümü ve ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü akademisyenleri tarafından yürütülecek.

    Avrupa Teknoloji Öğrencileri Topluluğu (BEST) tarafından organize edilen kursun temel amacı öğrencilerin teknolojinin üzerimizdeki toplumsal ve bireysel etkilerini analiz etmelerini ve teknolojiyi toplum yararına kullanılacak bir araca dönüştürülmesi için çalışmalar yapmalarını sağlamak. Katılımcılar ODTÜ’deki akademisyenlerimizden video oyunu tasarımı, ciddi oyun, 3D gerçeklik, e-Öğrenme gibi konularda temel seviyede eğitim aldıktan sonra teknoloji ve sosyal medyanın eğitim, sağlık gibi alanlarda kullanımı alanında araştırmalar, vaka analizleri yaparak toplumumuzun genel sorunları ve bunların günümüz ilerleyen teknolojisiyle çözümleri üzerine çalışmalar yapacak.

    Avrupa Teknoloji Öğrencileri Topluluğu (BEST) 1989’da kurulan, apolitik, kar amacı gütmeyen ve gönüllü öğrencilerden oluşan bir öğrenci topluluğu. BEST 33 ülke, 96 üniversite, 7 bin 500 aktif üyesiyle 2 milyondan fazla öğrenciye ulaşıyor. BEST, Avrupalı öğrenciler arasında iletişimi ve iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

    Etiketler: BEST , Avrupa Teknoloji Öğrencileri Topluluğu , Üniversite , kurs , ODTÜ
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