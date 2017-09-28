Besler Gıda’ya 'Enerjide Verimlilik Ödülü' 

Ödülü, ISO Odakule binasında düzenlenen törende, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker’e takdim etti.

6 AYLIK BİR ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Besler Gıda’nın kurumsal enerji hareketiyle sıfır kayıp yolculuğu Nisan 2015’te başladı. Önce, 5 farklı departmandan 8 kişi ile Besler Enerji Kurulu’nu oluşturuldu. Kurul, proje ve saha uygulamalarını incelemeye aldı. Besler çalışanlarının katkılarıyla tüm sistem tarandı. Bu turlarda kayıp ve kaçakların tespiti ve etkin takibi için enerji kartı sistemi geliştirildi. Enerji Kurulu çalışmaları kapsamında Besler’in ana tüketim noktaları olan, soğutma, buhar, elektrik, doğalgaz ve basınçlı hava sistemlerini sistematik olarak incelendi ve 6 Master Proje ile yalınlaşma ve verimlilik kapsamında yeniden tasarlandı.

YÜZDE 10,6 İYİLEŞME SAĞLANDI

2015 yılı Kasım ayında tamamlanan proje sonrasında 0,069 TEP/ton enerji tüketim ortalamalarına ulaşılmış olup aylar bazında Ekim 2015 0,062 TEP/ton değeri de yakalanarak, Besler tarihinin en düşük tüketim değerine ulaşıldı.

Ortalamalarda yüzde 10,6 iyileşme gerçekleştirildi ve 2.300.000 TL sürdürülebilir kazanç elde edildi ve 9 bin 314 ton yıllık karbon salımı azaltıldı. Tüm bu sonuçlar ise ödülü Besler Gıda’ya getirdi.



1992 yılında İstanbul’da kurulan Besler’in ürün portföyü tüketici margarinleri, sıvı yağlar, endüstriyel ve pastacılık margarinlerinden oluşuyor.