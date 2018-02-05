Beslenme çantasında olmazsa olmazlar neler?

Öğrenciler yeniden ders başı yapma heyecanı yaşarken, annelerin de “beslenme çantasına ne koysam” telaşı tekrar başladı. Bu noktada uzmanlar aileleri uyararak beslenme çantalarında kuru ve taze meyve, et, süt, tahıl ve sebze ürünlerinin mutlaka bulunması gerektiğini belirtiyor. Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, eğitim öğretim yılının ikinci dönemine hazırlanan 18 milyona yakın öğrenci için ideal beslenme çantasının nasıl olması gerektiğini anlattı.

SINAV MARATONU AŞIRI YEMEK YEME NEDENİ

İkinci yarıyılda, artan sınav maratonuyla birlikte öğrencilerin aşırı yemek tüketimi eğiliminde olabileceğine de dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, beslenme çantalarının çocukların sağlıklı beyin ve vücut gelişimi için hayati önem taşıdığını söyledi. Uzel, "Beslenme çantalarına hazır gıdalar yerine mutlaka evde hazırlanmış gıdalar koyulmalı. Okula gitmeden önce de her gün mutlaka kahvaltı yaptırılmalı. Besin değeri yüksek, doğal ve kolay taşınır yiyeceklerle çanta oluşturulmalı. Özellikle fındık, ceviz, badem gibi kuruyemişler ve kuru kayısı, kuru incir, kuru üzüm gibi kuru meyveler, çocuğun okul başarısını olumlu etkileyeceği gibi enerji vereceği için de beslenme çantasında yer almalı. Sağlıklı ve dengeli bir beslenme için çocuğunuzun beslenme çantasında et, süt, tahıl ile meyve, sebze ürünlerinden besinler bulunmalı" dedi.

PRATİK BESLENME ÇANTASI ÖNERİLERİ

Süt ve ürünleri grubu: Kutu süt, ayran, yoğurt ve tek porsiyonluk kahvaltılık peynirleri çantaya koyabilirsiniz. Ayran, yoğurt, peynir gibi gıdaların iyi saklama koşullarında muhafaza edilmesi gerekiyor.

Et-yumurta-kuru baklagiller grubu: Haşlanmış yumurta hem yüksek miktarda protein içermesi hem de uzun süre tokluk hissi vermesi bakımından iyi bir tercih olabilir. Hazırlanan sandviçlere salam, sosis gibi katkı maddesi yüksek olan et ürünleri koymak yerine evde hazırlanan köfteleri koymak daha besleyici olacaktır. Çocuğunuz bunları tüketmek istiyorsa haftada bir kez yer verilebilir. Yağda kızartma yerine de ızgarada pişirilmiş olanlar tercih edilmeli.

Sebze ve meyve grubu: Sebze ve meyveler mutlaka iyi yıkanmalı. Sebze ve meyvelerin doğrandıktan sonra her geçen zaman için vitamin kaybı olacağından, beslenme çantalarına tek parça olarak konulmalı.

Ekmek ve tahıllar grubu: Ekmeğin dışında, çocuğunuzun menüden sıkılıp dışarıda satılan besinlere yönelmemesi için bir dilim kek, bir-iki parça börek, çantaya konulabilir. Patates salatası veya pirinç pilavı gibi besinlerin yer almaması daha uygundur. Çünkü bu tür besinlerin oda sıcaklığında bekletilmesi sağlıklı değil. Çocuğunuza hazırladığınız sandviçler için tam tahıllı ekmekler tercih edilmeli.

Sıvı tüketimi: Bu besin gruplarının yanı sıra çocuğunuzun evde olduğu kadar okuldaki sıvı tüketimine de dikkat etmeniz gerekir. Su mutlaka çantada olmalı. Bunun yanı sıra içeceği yanında olmayan çocuk, asitli ve şekerli içeceklere yönelebilir. Bunun yerine, kutu ayran, kutu saf meyve suları veya kutu sütlerin beslenme çantasında yer alması daha sağlıklı seçimler olur.