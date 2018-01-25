Beşiktaş'tan sonra Kadıköy... Yine gerginlik

Hasanpaşa Fahrettin Kerim Gökay caddesinde bulunan Kadıköy Belediyesi binasının karşısındaki otoparkta belediye ekipleri karşı karşıya geldi. Kadıköy Belediyesi otoparkı olarak kullanılan alana İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çevik kuvvet ve TOMA eşliğinde geldi. Büyükşehir belediyesine bağlı ekipler, otoparkta bulunan 'Kadıköy Belediyesi Otoparkı' yazılı tabelayı ve bilet kulübesini kaldırdı. Bu sırada iki belediyenin zabıta ekipleri arasında sözlü tartışma çıktı, araya polis girdi.

'İŞGALCİYMİŞİZ GİBİ BURAYA GELMELERİ DOĞRU DEĞİL'

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, gerginlikle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Sabah 06.30'da, 100 yakın zabıta ile geldiler. Kadıköy Belediyesi'nin ihtiyacı olan ve kullandığı bir alan, hiç bir şekilde veremeyiz. Burası kamu alanı, halkın malı, sanki işgalciymişiz gibi buraya gelmeleri doğru değil. Memleketin bunca sorunu varken kamu kurumlarının birbiriyle dalaşması da doğru değil. Konuşarak her türlü sorun çözülebilir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ekipleri geldiler. Sanırım şu anda ekiplerini geri çekecekler. Mahkeme kararında çıkan şey tam olarak bu değil. Sonuçta burası yıllardan beri bizim kullandığımız bir yer bununla ilgili mahkeme kararı da olsa yöntem buraya sabah 06.30'da gelerek olmamalı."





'İKİMİZ DE KAMUYUZ, VATANDAŞA HİZMET EDİYORUZ'

"Biz işgalci değiliz. Vatandaşa hizmet yapan bir kurumuz" diyen Başkan Nuhoğlu, şöyle devam etti:

"Buraya Kadıköy'ün ihtiyacı var. Yanı başında evlendirme dairesi var, bizim araçlarımız burada duruyor. Vatandaşlar burayı kullanıyorlar. Bu yöntemle kamu kurumları birbirleriyle ilişki kuramazlar ki. Kadıköy Belediyesi buradaysa onun kullanması gereken bir alan. Bir mantığı olması gerekiyor. İşi gücü bıraktılar buraya mı kaldı iş. Burayı da kurulduğundan beri Kadıköy Belediyesi kullanmış. Onlara da ait olsa bize de ait olsa mülkiyeti buranın ikimiz de kamuyuz. Ayrı ayrı yerlere hizmet etmiyoruz, sonuçta vatandaşlara hizmet ediyoruz. Vatandaş, bu ülkenin vatandaşı."

BEŞİKTAŞ'TA DA AYNI TARTIŞMA YAŞANMIŞTI

Beşiktaş Belediyesi zabıta ekipleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri arasında 21 Aralık 2017'de Nispetiye caddesinde gerginlik yaşanmıştı. Yol yapım çalışmaları nedeniyle zabıta ekipleri, karşı karşıya gelince çok sayıda polis ekibi sevk edilmişti.