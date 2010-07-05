Beşiktaş'tan müthiş transferler

Bunlar Krasic, Henry, Raul, Guti, Robinho, Sercan, Volkan, Ozan İpek…

Evet imza atmaları an meselesi…

Sponsorları bulundu bile…

Maddi hiçbir sıkıntı yok. Quaresma formaları şu an patlama yapmış durumda…



Bu haberlerin hepsi yalan. Futbol sezonu bittiğinde, spor gazeteleri traj arttırmak adına hergün dünya yıldızlarını manşete taşıyorlar. Milyonlarca taraftarı keriz yerine koyuyorlar ve inanılmaz heyecanlandırıyorlar.



Bazı kişiler telefon açıp bana "Henry'i almışsınız, hayırlı olsun" diyorlardı.

Hemen internete bakıp haberi doğrulamaya çalışıyorum ama yok.

Sadece yalan haber.

Ben bu durumdan bir taraftar olarak çok sıkılmış haldeyim, ya siz ?



Bir gazete acaba bir siyasi haber için sallayıp tutsa acaba neler olur.

Örneğin, Kemal Kılıçdaroğlu, AKP' ye transfer olsa. Veya Oktay Vural BDP' ye transfer oldu şeklinde haber yapılsa.

Yer yerinden oynamaz mı o zaman.

Madem ahlak var, madem gazetecilik ahlakı var, birilerin çıkıp bu gazeteleri uyarması gerekmiyor mu.



Ben artık bu tür haberleri yapan gazeteleri okumuyorum.

Okumayacağımda.

Siz okurlarda lütfen bu tarz haberlere inanmayın.

Klüpten resmi olarak açıklanmayan hiçbir transfere ve transfer dedikodusuna da inanmayın..

Tüm gazetelerin okurlarına saygılı olması ve doğru haber yapması dileği ile.