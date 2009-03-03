Beşiktaş'tan Ankaraspor'a çök-kalk!

Dinçer Oruçoğlu yazıyor

Beşiktaş'ı uzun süreden beri bu kadar canlı görmemiştim. Bugün sahada inanılmaz kuvvetli, yaratıcı ve mücadele gücü yüksek bir Beşiktaş vardı. Takım artık maç içinde yaşanan kazalara karşı hızlı bir şekilde cevap verebilecek hale gelmiş.Maçın başında yaşadığı şoka karşıgösterdiği tepki bunun için iyi bir örnek. Ankaraspor'un 25. dakikada yakaladığı ilk pozisyonda gol atması o dakikaya kadar iyi oynayan Beşiktaş'ın konsantrasyonunu bozup oyun disiplininden kopmasına yol açabilirdi, ama tam tersi oldu. Beşiktaş maça daha fazla asıldı bunun ödülünü de 35 metreden Delgado' nun ayağından çıkan muhteşem golle buldu. İş böyle olunca Beşiktaş için Ankara kabustan sakin bir rüyaya döndü. Bugün Ankaraspor ne yapacağını bilmez haldeydi. Topu ayağında tutmayı seven kontrataklarda da etkili olabilen Ankaraspor, Beşiktaş' ın baskısı karşısında koca bir ilk yarıyı kendi yarı sahasının ilk 30 metresi içinde geçirmek zorunda kaldı.İkinci yarı maç biraz daha orta saha mücadelesine dönse de Holosko'nun oyuna girmesi ibreyi tekrar Beşiktaş'a çevirdi. Netekim Holosko golünü 77. dakikada attı. Yine ikinci yarı oyuna giren Yusuf'un maç biterken şahsı becerisiyle attığı golde Ankaraspor'u lige dönmek zorunda bıraktı.Bugün Beşiktaş, takım içinde dengelerin oturduğu, herkesin ne yapacağını bildiği ve sahaya çıkan bütün oyuncularının mücadele ettiği takımların nasıl futbol oynayabileceğini bir kez daha gösterdi. Bize de bu takımın teknik patronu Mustafa Denizli'ye padişahım çok yaşa demek düşüyor...