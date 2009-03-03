Spor Haberleri

« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Hürriyet >Spor Haberleri >Yazarlar>Beşiktaş'tan Ankaraspor'a çök-kalk!

Beşiktaş'tan Ankaraspor'a çök-kalk!

Beşiktaş, Fortis kupası yarı finalinde Ankaraspor’la eşleşince İnönü’deki maçı hatırlayıp endişeli gözlerle maçı izlemeye başladım. Hata etmişim, Beşiktaş artık kimseden çekinmeyecek bir takım haline gelmiş tebrikler Mustafa Denizli.

Dinçer Oruçoğlu (03.03.2009)
SON GÜNCELLEME
Beşiktaş'ı uzun süreden beri bu kadar canlı görmemiştim.  Bugün sahada inanılmaz kuvvetli, yaratıcı ve mücadele gücü yüksek bir Beşiktaş vardı. Takım artık maç içinde yaşanan kazalara karşı hızlı bir şekilde cevap verebilecek hale gelmiş.Maçın başında yaşadığı şoka karşı

Dinçer Oruçoğlu yazıyor

gösterdiği tepki bunun için iyi bir örnek. Ankaraspor'un 25. dakikada yakaladığı ilk pozisyonda gol atması o dakikaya kadar iyi oynayan Beşiktaş'ın konsantrasyonunu bozup oyun disiplininden kopmasına yol açabilirdi, ama tam tersi oldu. Beşiktaş maça daha fazla asıldı bunun ödülünü de 35 metreden Delgado' nun ayağından çıkan muhteşem golle buldu. İş böyle olunca Beşiktaş için Ankara kabustan sakin bir rüyaya döndü. Bugün  Ankaraspor ne yapacağını bilmez haldeydi. Topu ayağında tutmayı seven kontrataklarda da etkili olabilen Ankaraspor, Beşiktaş' ın baskısı karşısında koca bir ilk yarıyı kendi yarı sahasının ilk 30 metresi içinde geçirmek zorunda kaldı.
 
İkinci yarı  maç biraz daha orta saha mücadelesine dönse de Holosko'nun oyuna girmesi ibreyi tekrar Beşiktaş'a çevirdi. Netekim Holosko golünü 77. dakikada attı. Yine ikinci yarı oyuna giren  Yusuf'un maç biterken şahsı becerisiyle attığı golde Ankaraspor'u lige dönmek zorunda bıraktı.Bugün Beşiktaş, takım içinde dengelerin oturduğu, herkesin ne yapacağını bildiği ve sahaya çıkan bütün oyuncularının mücadele ettiği takımların nasıl futbol oynayabileceğini bir kez daha gösterdi. Bize de bu takımın teknik patronu Mustafa Denizli'ye padişahım çok yaşa demek düşüyor...
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL
BASKETBOL
VOLEYBOL