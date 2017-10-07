Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Beşiktaş'taki Şehitler Tepesi'ne 'Şehitler Anıtı' yapımı başladı

    Beşiktaş'taki Şehitler Tepesi'ne 'Şehitler Anıtı' yapımı başladı

    Zeki GÜNAL - DHA
    07.10.2017 - 17:23 | Son Güncelleme:

    BEŞİKTAŞ’ta terör saldırısının gerçekleştiği Şehitler Tepesi’nin hemen karşısındaki alana Şehitler Anıtı dikiliyor.

    Anıt için çalışmalar bugün başladı. Ay yıldızın bulunacağı anıtta yıldızın üstünde bir de polis amblemi olacağı öğrenildi. İstanbul’da 10 Aralık 2016’da oynanan Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park çevresinde meydana gelen terör saldırılarında 39’u emniyet mensubu, 46 kişi şehit olmuştu.

    Hain saldırının ardından ’Beleştepe’ adıyla anılan yere, Beşiktaş Belediye Meclisi’nin kararıyla ’Şehitler Tepesi’ adı verilmiş hemen karşısındaki alana da şehitlerin anısına anıt dikilmesine karar verilmişti.

    Etiketler: Beşiktaş , Şehit , anıt , Beşiktaş-Bursaspor
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri