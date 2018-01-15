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    BeÅŸiktaÅŸâ€™ta sokak ortasÄ±nda korku dolu anlar! Ã‡evredekiler etkisiz hale getirdi

    Hakan KAYA-Ã–zgÃ¼r EREN/Ä°STANBUL,(DHA)Â
    15.01.2018 - 14:37 | Son GÃ¼ncelleme:

    Ä°stanbul BeÅŸiktaÅŸâ€™ta iki kiÅŸi arasÄ±nda henÃ¼z bilinmeyen bir nedenle Ã§Ä±kan tartÄ±ÅŸma kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Olayda emekli polis memuru Ä°smet K., yÃ¼zÃ¼ne aldÄ±ÄŸÄ± darbeler sonucu yaralanÄ±rken, olayÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren kiÅŸi kayÄ±plara karÄ±ÅŸtÄ±.

    BeÅŸiktaÅŸ CihannÃ¼ma Mahallesi, BostancÄ± Veli Sokak'taÂ  saat 13.00 sÄ±ralarÄ±nda, BeÅŸiktaÅŸ Ä°lÃ§e SaÄŸlÄ±k Merkezi'nde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenilen emekli polis memuru Ä°smet K. ile ismi henÃ¼z bilinmeyen bir kiÅŸi arasÄ±nda bilinmeyen bir nedenle tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±.

    BeÅŸiktaÅŸâ€™ta sokak ortasÄ±nda korku dolu anlar Ã‡evredekiler etkisiz hale getirdi

    SOKAK Ä°Ã‡ERÄ°SÄ°NDE Ã‡EVREYE ATEÅž ETTÄ°

    TartÄ±ÅŸma kÄ±sa sÃ¼rede kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼rken Ä°smet K., belinden silahÄ±nÄ± Ã§Ä±karÄ±p Ã§evreye ateÅŸ aÃ§Ä±p olay yerinden uzaklaÅŸtÄ±. Silahtan Ã§Ä±kan mermi bir iÅŸyerinin kapÄ±sÄ±nÄ± delerek Selahattin Himmet'in masasÄ±na isabet etti. MasasÄ±nda oturan Selahattin Himmet ÅŸans eseri yara almazken, olayÄ±n ardÄ±ndan Ã§evredeki vatandaÅŸlar elinde silah olan Ä°smet K.'yÄ± etkisiz hale getirdi. O anlar ise iÅŸyerindeki bir kiÅŸi tarafÄ±ndan cep telefonuyla kaydedildi.

    BeÅŸiktaÅŸâ€™ta sokak ortasÄ±nda korku dolu anlar Ã‡evredekiler etkisiz hale getirdi

    AldÄ±ÄŸÄ± darbeler sonucunda yaralanan Ä°smet K.ya ilk mÃ¼dahale Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± hastanede yapÄ±ldÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine gelen polis ekipleri Ã§evrede delil araÅŸtÄ±rmasÄ± yaptÄ±. Ä°smet K., ise yapÄ±lan ilk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Polis ekipleri kaÃ§an kiÅŸiyi yakalamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

    "KURÅžUN MASAYI DELEREK DÄ°ZÄ°MÄ° SIYIRDI"

    OlayÄ±n gÃ¶rgÃ¼ tanÄ±ÄŸÄ± Selahattin Himmet, "Ä°ki kiÅŸi kavga ediyordu. Biri yÃ¼rÃ¼rken birisi geldi. DiÄŸerini yÄ±ktÄ± aÅŸaÄŸÄ±ya ondan sonra vurmaya baÅŸladÄ±. Alttaki de Ã§Ä±kardÄ± silahÄ± rast gele ateÅŸ etti. KurÅŸun dÃ¼kkanÄ±n kapÄ±sÄ±ndan girdi, masa da oturuyordum o sÄ±rada kurÅŸun masayÄ± da deldi. Daha sonra dizimi de sÄ±yÄ±rarak geÃ§ti. Kavgaya karÄ±ÅŸanlardan biri kaÃ§tÄ±, diÄŸeri de zannedersem hastanede Ã§alÄ±ÅŸan personel" dedi.

    BeÅŸiktaÅŸâ€™ta sokak ortasÄ±nda korku dolu anlar Ã‡evredekiler etkisiz hale getirdi

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