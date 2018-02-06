Beşiktaş'ta sahaf festivali

Antikacılar ve Sahaflar Derneği'nin öncülüğünde gerçekleşen festival, ziyaretçileri nadir bulunan kitap, dergi, plak, eski belge, evrak, harita ve mecmualarla bir araya getiriyor. Festivalde Beşiktaş, Beyoğlu, Ortaköy ve Kadıköy gibi İstanbul'un çeşitli semtlerinden 30 sahaf bir araya geliyor. Binlerce eserle ziyaretçileri bir tarih yolculuğuna çıkaran Sahaf Festivali, Deniz Müzesi fuaye salonunda 10:00-20:30 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Beşiktaş'ın ilk Sahaf Festivali olan organizasyona girişler ücretsiz.