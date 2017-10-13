Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Beşiktaş'ta sabaha karşı işyerinde korkutan yangın

    Beşiktaş'ta sabaha karşı işyerinde korkutan yangın

    Hakan KAYA-Ozan URAL/İSTANBUL (DHA)
    13.10.2017 - 05:26 | Son Güncelleme:

    İstanbul Beşiktaş'ta bir işyerinin çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle kısa süreli panik yaşanırken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. 

    Beşiktaş Levent Mahallesi, Çarşı Caddesi üzerinde bulunan bir işyerinin çatısında saat 03.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan çatı, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, yanan çatıda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

     Beşiktaşta sabaha karşı işyerinde korkutan yangın

    Etiketler: işyerinde yangın
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri