Beşiktaş'ta sabaha karşı işyerinde korkutan yangın

Beşiktaş Levent Mahallesi, Çarşı Caddesi üzerinde bulunan bir işyerinin çatısında saat 03.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan çatı, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, yanan çatıda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.