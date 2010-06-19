TÃ¼rkiyeâ€™nin Avrupaâ€™ya aÃ§Ä±lan tek kapÄ±sÄ±.



AmatÃ¶r takÄ±mlarÄ±n en baÅŸarÄ±lÄ±sÄ±, BeÅŸiktaÅŸ taraftarÄ±nÄ±n yÃ¼z akÄ±.



TÃ¼rkiye de ne kadar kupa varsa aldÄ±lar.



Åžampiyonluk desen, havada karada oldular.



Ä°ki yÄ±l Ã¼st Ã¼ste hem TÃ¼rkiye ÅŸampiyonu oldular, hem de TÃ¼rkiye KupasÄ±nÄ± BeÅŸiktaÅŸâ€™a taÅŸÄ±dÄ±lar.



AÃ§ kaldÄ±lar ses Ã§Ä±karmadÄ±lar, bayÄ±ldÄ±lar yere dÃ¼ÅŸmediler.



Ä°ki yÄ±ldÄ±r beÅŸ kuruÅŸun hesabÄ±nÄ± bile yapmadÄ±lar. Bakkala Ã§akala, borÃ§ yazdÄ±rdÄ±lar. Evlerinin kiralarÄ±nÄ± bile Ã¶deyemediler. Ã‡ok defa antrenmanlara yÃ¼rÃ¼yerek gittiler.



Ama onlar, gÄ±k demeden, guk demeden BeÅŸiktaÅŸ iÃ§in, Ã¶ldÃ¼ Ã¶ldÃ¼, dirildiler.



BeÅŸiktaÅŸâ€™a gÃ¶nÃ¼llerini verdiler.



DiÄŸer takÄ±mlarÄ±n korkulu rÃ¼yasÄ± oldular. BeÅŸiktaÅŸ taraftarÄ±nÄ± sokaklara dÃ¶ktÃ¼ler.



Her maÃ§ta DikilitaÅŸ Spor salonunu inlettiler. Bu coÅŸkuyu tÃ¼m TÃ¼rkiyeâ€™ye yaÅŸattÄ±lar.



Avrupa takÄ±mlarÄ±nÄ± dize getirdiler,TÃ¼rk Spor tarihine adlarÄ±nÄ± yazdÄ±rdÄ±lar.



Hepsi bir kahraman, hepsi birer BeÅŸiktaÅŸlÄ±.



FormalarÄ±nÄ± gururla taÅŸÄ±dÄ±lar, alÄ±n terleriyle Ä±slattÄ±lar.



Futbol takÄ±mÄ±na yapamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± onlar yaptÄ±lar.



Tebrikler MÃ¼fit hoca, Tebrikler Ä°lker hoca. Ä°yi ki varsÄ±nÄ±z.



Sizlerin sayesinde HentbolunÂ ne kadar heyecanlÄ±, ne kadar zevkli bir spor olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼m.Â



Ne var ki, BeÅŸiktaÅŸ yÃ¶netimi bir gÃ¼n olsun onlara hallerini bile sormadÄ±lar.



Evlerine nasÄ±l gittiklerini, ceplerinde harÃ§lÄ±klarÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sormadÄ±lar.



Futbol takÄ±mÄ±na yapÄ±lan yatÄ±rÄ±mÄ±n yÃ¼zde birini onlara yapsalardÄ±, beklide DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k Hentbol takÄ±mÄ± olurlardÄ±. Ne yazÄ±k ki olmadÄ±.



Buradan BeÅŸiktaÅŸlÄ± yÃ¶neticilere soruyorum? Neden bu takÄ±ma sahip Ã§Ä±kÄ±lmÄ±yor?



Bu Ã§ocuklarÄ±n gÃ¼nahÄ± ne? BeÅŸiktaÅŸlÄ± olmak mÄ±.



Yeni sezon hazÄ±rlÄ±klarÄ± baÅŸlayacak, hangi motivasyonla olacak bu iÅŸler.



Avrupa Åžampiyon KulÃ¼pler KupasÄ± maÃ§larÄ± baÅŸlayacak, hangi moralle Ã§Ä±kacaklar bu maÃ§lara.



LÃ¼tfen BeÅŸiktaÅŸlÄ± YÃ¶neticiler; bu takÄ±mÄ± gÃ¶rÃ¼n artÄ±k, biliyorum ki BeÅŸiktaÅŸ camiasÄ±nda Ã¼vey evlat muamelesi yoktur. Hadi SayÄ±n yÃ¶neticiler, bu takÄ±ma sahip Ã§Ä±kÄ±n, onlarÄ± kimseye muhtaÃ§ etmeyeceÄŸinizi gÃ¶sterin.



Bu takÄ±mÄ± Avrupa ÅŸampiyonu yapÄ±n. Bir kez daha gÃ¶ÄŸsÃ¼mÃ¼z kabarsÄ±n.



Yeni sezonda BeÅŸiktaÅŸ Hentbol takÄ±mÄ±na sonsuz baÅŸarÄ±lar diliyor, Avrupa maÃ§larÄ±nÄ± heyecanla bekliyorum